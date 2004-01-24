" موشو " ميهمان جشنواره فيلم فجر

عالي پيام، با تأييد اين خبر در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، گفت: فيلم آماده نمايش در جشنواره فيلم فجر است.اين فيلم كه بر اساس قصه اي از هوشنگ مرادي كرماني با نام "مشت بر پوست" ساخته شده، به داستان پسربچه يتيمي مي پردازد كه نوازندگي را از پدرش به ارث برده وعلاقه زيادي به ياد گرفتن ساز تمبك دارد ولي شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه به او اجازه نمي دهد كه به خواسته هاي خود برسد، اما تلاس پسر براي رسيدن به آرزويش ادامه دارد."موشو"، براي اولين بار در بخش مسابقه جشنواره هجدهم فيلم كودك و نوجوان اصفهان به روي پرده رفت.

برخي از عوامل ديگر اين فيلم عبارتند از: تهيه كننده: سيدمحمدرضا عالي‌پيام، تصوير بردار: بهمن زنوزي، تدوين: سهراب ميرسپاسي، موسيقي: عماد توحيدي، مدير توليد: حسينمحمد نواب ‌زاده، فاطمه درويش نژاد، ورقا لطفي نيز از بازيگران اين فيلم هستند.