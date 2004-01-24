دعوت نماينده مازندران به كميته فني كشتي جوانان

به گزارش خبرنگار "مهر" اكبر فلاح سرمربي تيم ملي كشتي آزاد جوانان ايران از هيات كشتي استان مازندران خواست تا يك مربي را به عنوان نماينده كشتي اين استان براي حضور در تركيب كميته فني مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي آزاد جوانان معرفي كند.

مرحله نهايي مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي جوانان قرار است در روزهاي 9 و 10 بهمن ماه جاري در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شود و برگزيدگان اين رقابت ها به مسابقات قهرماني اسيا كه 30 خرداد ماه سال آينده در قزاقستان برگزار خواهد شد اعزام مي شوند.

گفتني است استان مازندران بيشترين تعداد كشتي گير را در مسابقات انتخابي تيم ملي جوانان داراست.