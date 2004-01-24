  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۱۹

از سوي اكبر فلاح انجام شد؛

دعوت نماينده مازندران به كميته فني كشتي جوانان

نماينده مربيان كشتي مازندران براي حضور در تركيب كميته فني مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي جونان دعوت شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اكبر فلاح سرمربي تيم ملي كشتي آزاد جوانان ايران از هيات كشتي استان مازندران خواست تا يك مربي را به عنوان نماينده كشتي اين استان براي حضور در تركيب كميته فني مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي آزاد جوانان معرفي كند.
مرحله نهايي مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي جوانان قرار است در روزهاي 9 و 10 بهمن ماه جاري در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شود و برگزيدگان اين رقابت ها به مسابقات قهرماني اسيا كه 30 خرداد ماه سال آينده در قزاقستان برگزار خواهد شد اعزام مي شوند.
گفتني است استان مازندران بيشترين تعداد كشتي گير را در مسابقات انتخابي تيم ملي جوانان داراست.

کد مطلب 54262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها