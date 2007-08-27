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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۳۵

رده های سنی آسیا - جاکارتا

یک طلا، یک نقره و ثبت سه رکورد ملی در پایان نخستین روز

یک طلا، یک نقره و ثبت سه رکورد ملی در پایان نخستین روز

نخستین روز مسابقات شنای رده های سنی آسیا با کسب یک مدال طلا، یک نقره، ثبت 1 رکورد مسابقات ، جابجایی سه رکورد ملی و 3 رکورد رده های سنی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز ازمسابقات شنای قهرمانی رده های سنی وعموم آسیا با کسب یک مدال طلای محمد علیرضایی درماده 50 مترقورباغه، یک مدال نقره تیم 4 در100 مترآزاد تیمی (محمد بیداریان، سیروس سعید، پاشا وحدتی و امین نوشادی) ، ثبت رکورد جدید مسابقات  درماده 50 متر قورباغه توسط محمد علیرضایی ، ثبت 3 رکورد جدید ملی توسط سهیل آشتیانی در ماده 400 متر آزاد، شاهین برادران در ماده 200 متر کرال پشت و تیم 4 در 100 متر آزاد تیمی و ثبت 3 رکورد ملی جدید رده سنی توسط سامان سالاری در 200 و 800 متر آزاد رده سنی 17-15 سال و پوریا مالدار در 50 متر کرال پشت رده سنی 14-13 سال همراه بود.

امروزبعدازظهر در فینال ماده 50 متر قورباغه بزرگسالان محمد علیرضایی بالاتر از شناگران هند و با زمان 07/29 ثانیه مدال طلا را به گردن آویخت. علیرضایی امروز دوبار رکورد بازیها را که متعلق به خودش بود بهبود بخشید.

تیم 4 در 100 متر آزاد ایران امروز با ترکیب محمد بیداریان، سیروس سعید، پاشا وحدتی و امین نوشادی (مدال نقره) را به گردادن آویخت. تیم ایران پس ازقزاقستان نقره گرفت و تیم های کویت و اندونزی سوم و چهارم شدند.

ملی پوشان شنا در ماده 4 در100 متر امشب رکورد ملی این رشته را به میزان 2 ثانیه و 3 صدم کاهش دادند و حد نصاب جدید 06/31/2 دقیقه را ثبت کردند.

درماده 400 متر آزاد ، امروز و در اولین روز مسابقات 4 بار رکورد ملی توسط برادران شناگر، سهیل و سعید آشتیانی شکسته شد و درنهایت رکورد جدید این ماده امشب توسط سهیل آشتیانی و با زمان 96/05/4 دقیقه ثبت شد. سهیل آشتیانی دراین ماده پنجم و سعید آشتیانی ششم شد.

شاهین برادران امشب در ماده 200 مترکرال پشت رکورد ملی را به میزان 26 صدم ثانیه کاهش داد و رکورد ملی 35/13/2 دقیقه را برای کشور ثبت کرد. برادران در این ماده ششم شد.

در سایر نتایج سامان سالاری در ماده 200 متر و 800 متر آزاد رده سنی 17-15 سال چهارم شد، پوریا مالدار در 50 متر کرال پشت رده سنی 14-13 سال پنجم شد، رضا انصاری در 50 متر پروانه رده سنی 17-15 سال نهم شد و احمدرضا جلالی در 200 متر مختلط رده سنی 17-15 سال نهم شد.

این رقابت ها تا هشتم شهریور ماه ادامه دارد و فردا در دومین روز مسابقات شنا گران کشورمان در رشته های 100 متر آزاد، 200 متر آزاد، 100 متر قورباغه ، 50 متر کرال پشت، 50 متر پروانه، 200 و 400 متر مختلط انفرادی و 800 متر آزاد به مصاف حریفان آسیایی می روند.

کد مطلب 542621

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