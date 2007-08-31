به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایکالوجی تودی چنانچه والدین از دانش آ موزان بخواهند که بطور دائم مشغول درس خواندن باشند و نمرات عالی بگیرند، آرامش را که لازمه مطالعه موفق است از فرزندانشان خواهند گرفت.

وقتی والدین مرتب نگران افزایش یا کاهش نمرات فرزندان دانش آموز خود باشند، این نگرانی را به طور غیر مستقیم به فرزندان نیز انتقال داده و آنها در هنگام درس خواندن نیز به جای اینکه با آسودگی خیال به تمرکز روی مطالب درسی بپردازند، نگران چگونگی سوالات بوده و به نوعی دچار اضطراب و تشویش خواهند شد.

آنها نگران نحوه پاسخ گویی به سوالات، کمبود وقت و نرسیدن به موقع به کلاس خواهند شد. از طرفی نگران می شوند که اگر نتوانند نمرات خوبی کسب کنند، چه عواقبی در انتظارشان خواهد بود.

اینکه والدین ازآنها نا امید می شوند نیز خود موجب بروز اضطراب می شود، خصوصاً زمانی که در منزل حضور داشته و به مطالعه می پردازند.

در عین حال این نگرانیها علاوه بر اینکه کارآیی ذهنی را کاهش می دهند، موجب بروز اختلالات رفتاری و ایجاد تنش در روابط والدین و فرزندان هم می شود. بنابراین بهتر است والدین شیوه متعادل و منعطف تری را از آغاز سال تحصیلی پیش بگیرند تا فرزندان به موقع تشویق شده و انگیزه بیشتری برای مطالعه داشته باشند.