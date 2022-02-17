کشورهای کم درآمد بیشتر در معرض خطرات گرمایش زمین قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تا پایان قرن، قرار گرفتن در معرض امواج گرما برای ۲۵ درصد از فقیرترین افراد در سراسر جهان، مجموعاً برابر با بقیه جمعیت جهان خواهد بود.
«مجتبی صادقی»، سرپرست این مطالعه و اقلیم شناس در دانشگاه ایالتی آیداهو، گفت: «ما انتظار وجود یک اختلاف را داشتیم، اما مشاهده اینکه یک چهارم جهان به همان اندازه که سه چهارم دیگر در معرض گرما قرار دارند، شگفتآور بود.»
محققان همچنین میگویند تا سال ۲۱۰۰، فقیرترین مردم جهان ۲۳ روز بیشتر از ثروتمندترین افراد با موج گرما مواجه خواهند شد.
آنها خاطرنشان کردند که بسیاری از مناطق پرجمعیت و کم درآمد در مناطق گرمسیری واقع شده اند و انتظار میرود جمعیت آنها افزایش یابد که این امر باعث افزایش نابرابریهای اقتصادی در مواجهه با امواج گرما میشود.
صادقی خاطرنشان کرد: «این یافتهها نشان میدهد که کشورهای کمدرآمد بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل میشوند، هرچند این کشورهای پردرآمد هستند که اکثر گازهای گلخانهای را منتشر میکنند.»
نظر شما