بهزاد باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ۱۸ اسفند ماه سال جاری باید به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود و استاندار کرمانشاه نیز بر این موضوع تاکید دارند.

وی افزود: به دلیل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این موضوع در استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت و زیرساخت‌های اولیه نیز وجود داشت و سعی شده نواقص این طرح برطرف شود و هم اکنون پنجره استعلامات شامل ثبت نام استعلامات و صدور مجوز الکترونیکی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم طرح پنجره استعلامات آن است که برای دستگاه استعلام گیرنده و استعلام شونده مدت زمان مشخصی تعیین شده و در صورت اتمام زمان دستگاه متولی باید پاسخگو باشد.

باباخانی بیان کرد: در تلاش هستیم پنجره استعلامات به صورت یک اپلیکیشن در اختیار مدیران قرار گیرد تا پیشرفت پروژه‌های سرمایه گذاری را رصد کنند.

وی با اشاره به تشکیل منظم جلسات ستاد سرمایه گذاری استان کرمانشاه، گفت: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این طرح رصد می‌شود و به جز ۲ دستگاه که با یکدیگر اختلاف نظر داشتند عملکرد سایر دستگاه‌ها مطلوب است.