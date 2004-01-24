استعفاي برخي از مديران را تاييد مي كنيم

وي امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي مهر مبني بر اينكه برخي افرادي كه نام آنها در ليست استعفا بوده، از اين مساله بي خبر بوده اند، گفت: اين مساله نيز مانند استعفاي استانداران و اعضاي دولت امروز يا فردا مشخص مي شود و تا آنجايي كه من اطلاع دارم اين استعفا صحت دارد.

وي تاكيد كرد: اين گونه رد صلاحيت كردن افراد چيزي است كه آمريكا بدنبال آن است، آنها مي خواهند مشاركت حداكثري در كشور اتفاق نيفتد و با يك دولت و مجلس اقليت كار كنند زيرا در اين حالت بيشتر امتياز خواهند گرفت. اما ملت ايران دوست دارد از اين فرصت طلايي استفاده بهينه كند و مقامهاي كشور قدرت بيان و دفاع در عرصه هاي بين المللي داشته باشند و بدون لكنت زبان در عرصه جهاني سخن بگويند.

وي تاكيد كرد: آژانس هسته اي قرار بود اسفند ماه گزارش خود را ارايه كند، اما پس از چالش موجود و رد صلاحيت ها اين مساله به تاخير افتاد و اين هزينه اي است كه ملت بايد بپردازد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما و ديگر مسئولان وزارت كشور نيز استعفا كرده ايد؟ گفت: نيازي به استعفاي ما نبوده است ما به اندازه كافي اظهارنظر كرده ايم و استعفاي ما چيزي را عوض نمي كند. استانداران مديران و مسئولان گفته اند و ما نيز تابع جمع هستيم.

ميرلوحي خاطرنشان كرد: به احترام رئيس جمهور تحمل مي كنيم، اما واقعيت قضيه چيزي نيست كه از آن به راحتي گذشت، شرايط سرد در حال حاكم شدن بر فضاي انتخاباتي كشور است و مسئولان حق دارند دغدغه داشته باشند، گر چه احترام رئيس جمهوري را دارند اما اين گونه انتخابات امكان اجرا ندارد.

وي درباره ليست 618 نفري ارايه شده توسط وزارت كشور براي تاييد صلاحيت به شوراي نگهبان گفت: اين ليست چراغ راهنما براي ارزيابي شوراي نگهبان است. پيش از اين نيز گفته ايم كه سابقه براي يكهزار و 480 نفر آمده است و اين تاييد مي كند كه 618 نفر از كساني كه رد صلاحيت شده اند كساني هستند كه در دوره قبل تاييد شده بودند.

معاون حقوقي وزارت كشور تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد تنها براي يكهزار و 480 نفر سوابق آمده و بقيه سوابق ندارند، مگر اينكه مراكزي كه ناشناخته و غيرقانوني هستند كه تصميمات آنان مي تواند تصميمات حزبي گروه خاص تلقي شود اين مساله را طراحي كرده اند.

وي با تاكيد بر اينكه حدود 7 هزار نفر از داوطلبان فاقد سابقه در مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي بوده اند، افزود:30 نفر از كساني را كه هياتهاي اجرايي رد كرده بودند، شوراي نگهبان تاييد كرد و اين نيز نشان دهنده آن است كساني كه به هياتهاي اجرايي انتقاد مي كردند كه فيلترهايش باز است، اين انتقاد درست نبوده است.

وي اضافه كرد: براساس گزارشهايي كه از استانداران به ويژه استانهاي مرزي خدمت مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري ايراد شد، دربرخي از مناطق از جمله مهاباد 3 نفر درعرصه انتخابات باقي مانده اند اما باز هم گفته مي شود 16 نفر براي هر كرسي رقابت مي كنند.

وي ادامه داد: از ديد وزارت كشور و هياتهاي بازرسي همان تعداد ردصلاحيت شده هاي هيات هاي اجرايي با كمي تغيير بايد ملاك عمل بوده و بيش از اين نمي تواند باشد. اگر غير از اين باشد ما بايد به هيات هاي اجرايي اشكال مي گرفتيم اما بررسي ها نشان مي دهد كه هياتهاي كار قابل دفاعي ارايه كرده اند.

ميرلوحي خاطرنشان كرد: دربرخي مطبوعات مطرح شده كه قاچاقچي ها و فراماسونها ثبت نام كرده اند، اما ديديم تعداد اين گونه افراد بيش از 19 نفر نبوده است. مساله در اينجا قرائت ديگر از اسلام، انقلاب اسلامي و روش و سيره حضرت امام(ره) و ولايت فقيه است، آن قرائت نيز در بخشي از كشور حاكم است.

وي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان بايد تا دهم بهمن تاييد يا ردصلاحيتها را به وزارت كشور اعلام كند، اظهار داشت: وزارت كشور هنوز اسامي تاييد صلاحيت شده ها را از شوراي نگهبان دريافت نكرده است ولي از منابع غيررسمي بر مي آيد كه شكل قبلي به هم نخورده است و فضاي رقابت وجود ندارد. ملاك براي تاييد هزارنفر يا دوهزارنفر نيست، ما اعلام كرده ايم خواستار انتخاباتي آزاد و قابل رقابت هستيم، اگر اين فضا ايجاد شود، هر عده اي تاييد يا رد بشوند، مورد تاييد ما است درغير اين صورت مورد تاييد نخواهد بود.

رئيس هيات مركزي بازرسي انتخابات افزود: شايعات درباره داوطلبان را نبايد ملاك عمل قرارداد، يك مقام قضايي اعلام كرد كه افرادي كه پرونده قضايي دارند نيز حق ثبت نام ندارند و وزارت كشور نيز موضع گرفت كه پرونده داشتن ملاك عمل نيست.

وي درباره اظهارات حضرت امام درباره نهضت آزادي گفت: حضرت امام فرمودند قانون بالاترين است و قانون را هم رديف شرع دانستند و مقام معظم رهبري نيز تاكيد كردند، نبايد فرمايشات امام را كه به نفع يك گروه است، بگيريم و در مقابل استراتژي كلي امام كه احترام به قانون و تكريم مراكز قانون گذاري است را ناديده بگيريم. نبايد امام را به جزئياتي كه خودمان مي خواهيم تقسيم كنيم.

ميرلوحي در ادامه باانتقاد از عملكرد صداوسيما، اظهارداشت: صداوسيما بر اساس ماده 14 و 59 قانون نبايد به گونه اي عمل كند كه يك ديدگاه و جناح خاص را مطرح كرده و بلندگوي بخش خاصي از مجموعه هاي سياسي كشور باشد.

ميرلوحي تاكيد كرد: برخي مجلس را زير بمباران تبليغاتي قرار مي دهند و گويا فراموش كرده اند اين مجلس قانوني است.

معاون حقوقي وزارت كشور تاكيد كرد: اگر مسئول اجرايي انتخابات وزارت كشور است مسئولان صداوسيما بايد بگويند چه جايگاهي در صداوسيما براي آن قائل شده اند و چرا از كساني كه شيوه هاي هياتهاي نظارت را نقد مي كنند، دعوت نمي كنند مگر اين عده نماينده اقليت هستند كه به آنان چنين بي توجهي مي شود.

ميرلوحي در ادامه از كار شبكه هاي محلي و استاني در پوشش اخبار انتخابات قدرداني كرد و گفت: اين مساله بايد در شبكه هاي سراسري نيز حاكم شود.