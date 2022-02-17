به گزارش خبرنگار مهر، رسول بخشی شامگاه چهارشنبه در میزگردی تحت عنوان درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب و با اشاره به مسئله جمعیت اظهار داشت: از زاویه اقتصاد رشد جمعیت ضروری است و فرایند رشد آن بدون افزایش رشد جمعیت امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: اما این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان رشد جمعیت را محقق کرد و آیا برنامههای موجود برای رهایی از این تله جمعیتی مؤثر هستند، بر اساس اطلاعات قانون جمعیت و تعالی خانواده، یک منبع مهم برای تأمین اعتبار جهت تشویق خانواده برای فرزندآوری همان منابع بانکی است.
خلق پول و اعطای وام از هیچ
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از مواردی که در ذیل این قانون به خانوادهها تعلق میگیرد عبارتند از وامهای ازدواج، تسهیلات تولد دوقلوها و سهقلوها و خرید منزل مسکونی و ودیعه مسکن و … که باید دید منبع آن از کجا تأمین میشود.
وی افزود: احتمالاً تصور میشود که منبع این وامها و تسهیلات از سپردهگذاری مردم در بانکها تأمین میشود و بانک به نوعی مانند واسطه عمل میکند در حالی که این تصور صحیحی نیست و این مبالغ بانکی از هیچ خلق شده است.
وی با بیان اینکه حکم پولی که از هیچ خلق شده و به مردم داده شده، از نظر دینی و اسلامی صحیح نیست، تصریح کرد: فرض کنید من در زیرزمین خانهام دستگاه چاپ پول دارم و با آن کالاهایی مورد نیاز مردم را میخرم و یا فرض کنید یک میزی وجود دارد که سمت راست آن ۱۰ تا نان و سمت چپ ده هزار تومان وجود دارد که مردم با یک هزار تومان میتوانند نان بخرند.
مشکلات اقتصادی جامعه با وام حل نمیشود
کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال اگر دولت یک هزار تومانی را از هیچ خلق و به آقای الف بدهد در این صورت ۱۱ هزار تومان پول آن طرف میز وجود دارد که مردم دیگر قدرت خرید ۹ تا نان را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه با وام گرفتن و پول گرفتن مشکل حل نمیشود، گفت: در اسلام پول کار نمیکند اما برای خلق پول و باد هوا در این قانون تأثیر قائل شدیم.
کنترل رشد نقدینگی راه افزایش جمعیت
بخشی خاطر نشان کرد: تورم، بیکاری و تهیه مسکن با وام حل نمیشود و رشد فزاینده نقدینگی در کشورمان سر منشأ همه این مشکلات است که به ازای هر رشد نقدینگی تورم و بیکاری نیز افزایش پیدا میکند، درواقع نظام اقتصادی امروز بر خلق پول و بدهی استوار است.
وی افزود: نباید از عامل رشد نقدینگی برای فرزندآوری کمک گرفت و تنها کاری که میتوان برای جمعیت انجام داد کنترل رشد نقدینگی است.
نظر شما