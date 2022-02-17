به روز رسانی مقررات ورود به ایران/ بخشنامه ای برای موزه ها

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه؛ این هفته پیشنهاد امضای تفاهمنامه توسط وزرای دو کشور ایران و تونس در دیدار معاون صنایع دستی با سفیر تونس داده شد.
پویا محمودیان معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور با سمیر المنصر سفیر جمهوری تونس در جمهوری اسلامی ایران در معاون ت صنایعدستی دیدار و درباره زمینههای همکاری بین دو کشور گفتوگو کرد.
محمودیان با ابراز امیدواری از اینکه این دیدار سرآغازی برای همکاریهای بیشتر بین دو کشور شود، به روابط دوستانه ایران و تونس اشاره کرد و گفت: در زمینه صنایعدستی برگزاری نمایشگاههای مشترک و شرکت هنرمندان دو کشور میتواند به تبادل تجربه و همافزایی هنری دو کشور کمک کند.
او با اشاره به آمادگی ایران در راستای ارتقای همکاری بین دو کشور، افزود: تمامی مدلهای موفق مشارکتی و قابل اجرا در حوزه صنایعدستی میتواند در قالب تفاهمنامهای تنظیم و به امضای وزرای دو کشور برسد.
معاون صنایعدستی در ادامه به موقعیت صنایعدستی ایران اشاره کرد و افزود: ایران اولین کشور از نظر ثبت روستاها و شهرهای جهانی در شورای جهانی صنایعدستی محسوب میشود.
معاون صنایعدستی کشور با اشاره به بیش از ۲۹۹ رشته صنایعدستی و هنرهای سنتی ایران، بیان کرد: ایران در کنار هند و چین سه کشور اول جهان در تنوع تولید صنایعدستی محسوب میشود و بالغ بر دو میلیون نفر به غیر از فرش دستبافت در این حوزه مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۷۵ درصد تولید صنایعدستی ایران به بانوان اختصاص دارد.
نمایشگاه آثار صنایع دستی فجر برپا شد
ششمین جشنواره صنایعدستی فجر با برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان پایان یافت، اما نمایشگاه جانبی آن تا روز شنبه ۳۰ بهمن در موزه ملی دایر است.
نمایشگاه آثار ارسالی برای ششمین جشنواره صنایعدستی و هنرهای سنتی فجر در بخش موزه دوران اسلامی در محل موزه ملی ایران از ۱۸ بهمن آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه از ۵۷۰ اثری که از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد، بیش از ۳۰۰ اثر بعد از دو مرحله داوری انتخاب و در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
محور و موضوع اصلی ششمین جشنواره صنایعدستی فجر، آثار و محصولات کاربردی در زندگی روزمره مردم بود که در این نمایشگاه آثار متعددی با همین رویکرد وجود دارد. همچنین در بخشی از این نمایشگاه آثاری که نشان مهر اصالت ملی دارند به نمایش گذاشته شده است.
شرایط ورود به ایران به روز شد
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جدیدترین مقررات ورود مسافران هوایی به کشور در شرایط شیوع اومیکرون را اعلام کرد.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شرایط جدید پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بینالمللی به ایران را اعلام کرد که به شرح ذیل است:
تمام مسافران بالای ۱۲ سال در پروازهای ورودی به ایران میبایست در محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.
مسافران بالای ۱۲ سال با تابعیت غیرایرانی علاوه بر تست PCR، میبایست دارای کارت واکسیناسیون کرونا به زبان انگلیسی بوده و از آخرین نوبت تزریق آنها ۱۴ روز گذشته باشد.
مسافرانی که از زمان واکسیناسیون آنها بیش از ۹ ماه گذشته باشد، میبایست دوز واکسن تکمیلی را دریافت کرده باشند و کارت آن را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.
تکمیل فرم خوداظهاری توسط مسافران قبل از پرواز الزامی است.
موافقت کمیسیون تلفیق با اصلاح تعرفه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری
معاون گردشگری کشور با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق با اصلاح تعرفه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری، گفت: تعرفههای خاص گردشگری تعریف میشود
علیاصغر شالبافیان افزود: پیرو بررسیهای انجام شده درباره تعرفه حاملهای انرژی در سه ماه گذشته مشخص شد برخی از حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری خصوصاً گاز افزایش چشمگیری داشته است.
وی، محاسبه تعرفه گاز صنعت گردشگری بر اساس متوسط نرخ خوراک پتروشیمی در قانون بودجه ۱۴۰۰ را دلیل این افزایش بها عنوان کرد و افزود: این دغدغه را به مسئولان منعکس کردیم و نمایشگاه گردشگری هم فرصتی فراهم کرد که مسئولان ذیربط دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم در جریان مشکلات ذی نفعان گردشگری قرار بگیرند.
معاون گردشگری کشور، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را فرصت مناسبی برای اصلاح قانون در این رابطه دانست و گفت: طی این مدت نسبت به آگاهسازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکاتبات و رایزنیهای لازم انجام شد و اطلاعات کارشناسی به کمیسیون تلفیق ارائه شد.
بخشنامهای برای موزهها
این هفته خبر رسید که ادارهکل موزهها بخشنامه نوروز ۱۴۰۱ را به مدیران کل استانها و مدیران موزه ملی ایران، مجموعههای فرهنگیتاریخی نیاوران، سعدآباد، کاخ گلستان و موزه ملی قرآن ابلاغ کرد.
بخشنامه ۱۴۰۱ نوروز به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز و با توجه به شرایط کنونی کشور در مواجهه با اپیدمی بیماری کرونا و به منظور رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی به مدیران کل استانها و مدیران موزه ملی ایران، مجموعههای فرهنگیتاریخی نیاوران، سعدآباد، کاخ گلستان و موزه ملی قرآن ابلاغ شده است.
در این بخشنامه، تقویم کاری ایام نوروزی موزهها و اماکن فرهنگیتاریخی تحت پوشش وزارتخانه در سطح کشور از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ مشخص شده است.
بر اساس این بخشنامه فعالیت موزهها و اماکن فرهنگیتاریخی تحت پوشش وزارتخانه در شهرهای مختلف کشور بستگی به رنگبندی شهرها و اعلام وضعیت شیوع ویروس کرونا دارد که توسط ستاد مقابله با کرونا در استان ابلاغ میشود. روزهای شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تمام موزهها و اماکن وابسته، فعال و روز دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود.
ساعت بازدید موزهها و اماکن وابسته در ایام نوروز از ساعت ۹ صبح و حداقل تا ساعت ۱۹ عصر اعلام میشود. همچنین افزایش ساعت کاری کاخ موزهها، موزهها و اماکن فرهنگیتاریخی که تقاضای بازدید بیشتری را دارند، بر اساس صلاحدید مدیران کل استانها، مدیران کاخ موزههای تهران و موزه ملی ایران بلامانع است.
همچنین بر اساس بخشنامه نوروز ۱۴۰۱، نرخ ورودی موزهها و اماکن فرهنگیتاریخی تحت پوشش در ایام نوروز تغییر نخواهد داشت. تمامی موزهها و اماکن فرهنگیتاریخی تحت پوشش، روز ۱۳ فروردینماه باز است.
تفویض اختیار به ادارههای کل میراث فرهنگی استانها
خبر دیگر در حوزه گردشگری این هست که معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موارد تفویضشده حوزه گردشگری را به ادارات کل استانی اعلام کرد.
علیاصغر شالبافیان، در همایش «تفویض اختیار به مدیران استانی» که در سالن آمفیتئاتر وزارتخانه با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان و مدیران کل استانی و ستادی برگزار شد، مفاهمه مشترک، تفویض و نظارت را به عنوان نکات اصلی در زمینه اجرای تفویض اختیار بیان کرد و از برگزاری کمیسیونهای درجه بندی و صدور گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری، صدور کارت راهنمایان، فرایند ثبت شرکتهای گردشگری، تأیید محل دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، موافقت یا مخالفت اولیه برای امکان تغییر کاربری اراضی گردشگری به کاربری غیر و تمدید نوبت دوم موافقت اصولی تأسیسات گردشگری بهعنوان موارد تفویضشده به ادارات کل استانی نام برد.
وی همچنین درباره سفرهای نوروزی، افزود: ستادهای استانی سفر در اغلب استانها شکل گرفته است و وزارت کشور نیز دغدغه جدی در این باره دارد. همچنین جلسهای با معاون اقتصادی وزارت کشور داشتهایم و با معاونان عمرانی وزارت کشور نیز جلسهای خواهیم داشت.
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