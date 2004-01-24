جدال در نيمه هاي شب با كدام معيار و استاندارد ؟

به گزارش خبرنگار "مهر" رقابت فرسايشي 208 كشتي گير جوان كه به اميد راهيابي به تيم ملي رنج سفر به پايتخت را بر خود هموار كرده بودند با هيچ يك از اصولي كه همواره در كشتي به عنوان يك شعار مطرح اند، همخواني نداشت.

اهميت دادن به جوانان اين نيست كه كشتي گيران را تا ساعت 12 شب بر روي تشك كشتي نگه داريم و آنها را وادار به رقابتي فرسايشي بكنيم، تنها به اين دليل كه تيم ملي قرار است 5 ماه ديگر به مسابقات آسيايي اعزام شود.

برگزاري مسابقه فقط آمدن چند كشتي گير بر روي تشك و يا سوت زدن داوران نيست ، شرايط مسابقه مساله اي است كه شايد خيلي مواقع از چشم مسوولان فدراسيون كشتي دور مي ماند.

مسابقاتي كه به عنوان انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان در سالن شهداي هفتم تير برگزار شد ، هيچ نشانه اي از يك مسابقه قانوني نداشت. رقابت 208 كشتي گير در 2 روز شايد هيچ نمونه ديگري در جهان كشتي نداشته باشد ، رقابتي كه كشتي گيران آن در يك روز مجبور باشند با هفت حريف مبارزه كننده، آيا ديگر رمقي مي ماند؟ و يك سوال بزرگتر، كميته فني مسابقات چگونه مي تواند كشتي گير برتر را انتخاب كند، كشتي گيراني كه خستگي اثرات محسوسي را بر كيفيت رقابت آنها بوجود آورده با چه معياري انتخاب مي شوند و پا در رقابت هاي آسيايي مي گذارند ؟

كميته برگزاري مسابقات فدراسيون كشتي به خوبي مي دانست كه امكان برگزاري مسابقه اي با حضور 208 كشتي گير در 2 روز وجود ندارد و تمام استانداردهاي فدراسيون جهاني كشتي را زير پا مي گذارد ، اما مسوولان برگزاري اين مسابقات به تنها چيزي كه اهميت ندادند وضعيت كشتي گيراني بود كه بايد بر روي سكوهاي سرد سالن پير و كهنه شهداي هفتم تير مي خوابيدند و ناگهان صداي بلند گوي سالن را مي شنيدند كه آنان را به مبارزه فرا مي خواند ! اصلا كشتي گيران به كنار ، آيا مربياني كه قرار بود ، نفرات برتر را انتخاب كنند با آن خستگي مفرط مي توانستند همه مسابقات را به درستي زير ذره بين قرار دهند ؟ آيا داوراني كه از ساعت 15 تا 24 در سالن حضور داشتند ، مي توانستند در نهايت دقت نسبت به امر خطير قضاوت اقدام كنند ؟ اگر فدراسيون محترم كشتي در اين مورد حق را به خود مي دهد ، پس حتما برنامه ريزان فيلا چيزي از كشتي نمي فهمند كه حد نهايت برگزاري مسابقه به صورت متوالي را در يك نيم روز ، 4 ساعت اعلام مي كنند ؟ آنها نمي دانند كه مي شود 9 ساعت هم كشتي گير ، مربي ، سرپرست ، داور و تماشاچي و ... را در سالن نگاه داشت و افتخار كرد كه 386 كشتي را طي 2 روز برگزار كرديم !

مسابقه تا ساعت 12 شب در كجاي جهان مرسوم است كه فدراسيون كشتي مجوز برگزاري چنين مسابقه اي را در پايتخت مي دهد؟ همه تقصير را بر گردن ديگري مي اندازند ، سرمربي 47 كشتي گير اضافي را هديه رييس فدراسيون مي داند ، ديگري سرمربي را در دعوت از كشتي گيران مقصر مي خواند و ... ولي آنچه باقي مي ماند كشتي گيراني هستند كه شايد زحمات چند ماهه خود را به خاطر برنامه ريزي غلط فدراسيون كشتي برباد رفته مي بينند.