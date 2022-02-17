۱۲۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا دراصفهان شناسایی شدند / فوت ۳۵ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه تا امروز ۲۸ بهمن ماه تعداد دو هزار و ۳۹۷ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۲۹۶ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۱۹۹ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۲۵۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۱۷۰ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۱۷۹ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۳۵ نفر بوده که ۱۸ نفر مبتلای قطعی و ۱۷ نفر مبتلای مشکوک بوده‌اند.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۲۴۳ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۶۶ هزار و ۸۸۴ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۷ هزار و ۶۲۷ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۱۶۸ نفر فوتی قطعی و ۶ هزار و ۴۵۹ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۳۱ هزار و ۵۵۵ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.