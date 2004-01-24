تمرينات تيم اميد صبح امروز پيگيري شد

به گزارش خبرنگار "مهر" قبل ازتمرين امروزصبح ، ملي پوشان حاضر ابتدا دركلاس توجيهي و تئوري شركت كردند. دراين كلاس كه به مدت 35 دقيقه به طول انجاميد محمد مايلي كهن سرمربي تيم اميد نقايص وكمبودهاي فني اين تيم در بازي دوستانه هفته گذشته با فجر تهران را براي بازيكنان گوشزد كرد تادرتمرينات به رفع آن بپردازند.

پس ازاين كلاس ، بازيكنان زيرنظرناصر صالح به گرم كردن و انجام تاكتيك هاي مورد نظرپرداختند. اساس تمرين صبح امروز تيم اميد، كار روي ضربات ايستگاهي بود كه اكثر دقايق تمرين را به خود اختصاص داد. دراين تمرين تنها ميثم بائو بازيكن تيم شموشك نوشهر به علت مصدوميت زيرنظرپزشكان به تمرينات اختصاصي پرداخت.

ملي پوشان اميد كشورمان عصر امروز و صبح و بعداز ظهر فردا را هم به تمرين خواهند پرداخت و از روز دوشنبه دراختيار باشگاههايشان قرارخواهند گرفت تا درهفته بيستم رقابتهاي ليگ برتر تيمهاي خود را همراهي كنند.