به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از مراسم اعتکاف در مسجد روستای ناریوران بابل ضمن تسلیت فرارسیدن وفات شهادت گونه حضرت زینب (س) بیان داشت: حضرت زینب (س) الگوی مقاومت و ایثار است و یکی از مراکز مقاومت امروز در کنار مضجع آن حضرت در دمشق شکل گرفته است.

وی با بیان اهمیت اعتکاف و لزوم توجه به خودسازی در ماه مبارک رجب افزود: ماه رجب دروازه ورود به ماه رمضان است و در این ماه خداوند متعال درهای رحمت و زمینه‌های بندگی را برای نزدیک شدن به خود را فراهم کرده است.

حجت الاسلام شریف تبار با یادآوری حماسه آفرینی‌های رزمندگان و شهدا در احیای اسلام ناب محمدی، تصریح کرد: شهدا پرچمدار نهضت عاشورایی و زینبی هستند و با از خودگذشتگی و نثار جان خود، یکی از اثرگزارترین گفتمان‌های جهاد را تبیین کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه به بیان گفتمان جهاد تبینی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: گفتمان سازی جهاد تبیینی در مواجهه با جنگ ترکیبی که امروز دشمنان اسلام و انقلاب ایجاد کردند، امری لازم است.

وی گفت: لازمه مقابله و مبارزه در این جنگ، شناخت و درک درست از موقعیت امروز جامعه و منطقه است.