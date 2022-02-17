۵۰۰ اثر به جشنواره ارتقای سلامت اجتماعی خراسان شمالی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد هادی حسن دوست صبح پنجشنبه در اختتامیه نخستین جشنواره ارتقای سلامت اجتماعی که در سالن جلسات اداره کل دامپروری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای حل معضلات اجتماعی در دستور کار معاونت اجتماعی سپاه قرار داشته است.

معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی ادامه داد: معضلات اجتماعی یک شبه به وجود نیامده و قطعاً یک شبه وبا اقدامات یک فرد یا یک گروه از بین نخواهد رفت.

وی افزود: ادعا نداریم که آسیب‌های اجتماعی را رفع کرده‌ایم بلکه کار تازه آغاز شده است.

سرگرد حسن دوست با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: الگوسازی اقدامات برجسته گروه‌ها و اشخاص مختلف در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله اهداف این جشنواره بود.

معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی تصریح کرد: ۵۰۰ اثر به این جشنواره ارسال شد که از این میان ۲۰ نفر برگزیده شدند.

وی در انتها گفت: آثار در قالب یک کتابچه چاپ شده و بین سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی توزیع می‌شود.