تسهیلات طرح مسکن ملی در ساوه باید افزایش یابد

حجت الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت در بحث مسکن اقدامات خوبی را شروع کرده است و در قدم اول به ساوه ۲ هزار سهمیه اولیه اختصاص یافت اما با توجه به اینکه در شهرستان ساوه مشکل زمین وجود ندارد برای افزایش این سهمیه اقدام کردیم.

وی ادامه داد: در راستای افزایش سهمیه نشست‌های مشترکی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داشتیم که در نهایت منجر به اخذ مجوز ساخت بیش از ۲ هزار واحد دیگر شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس افزود: هدف از اجرای طرح مسکن ملی رفاه مردم است بنابراین نباید هر روز با ارسال پیامک از مردم درخواست مبلغ‌های کلان داشته باشیم چرا که متقاضیان مسکن ملی از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هستند.

حجت الاسلام محمد سبزی بیان کرد: در نشست‌هایی که با وزارت راه و شهرسازی، پیمانکار و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داشتیم مقرر شد ۹۰ میلیون آورده متقاضی باشد و تسهیلاتی را هم دولت پرداخت کند تا ساخت و ساز انجام شود. بنابر آن مصوبه قرار بود مابقی آورده متقاضی پس از نازک کاری و تحویل به متقاضی پرداخت شود.

نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: روال این است همزمان با آورده شخص تسهیلات دولت نیز تزریق شود که پیمانکار بتواند کار را ادامه دهد بنابراین با پیگیری‌هایی که صورت گرفت تسهیلات کوی مهر و بام ساوه پرداخت شد و تسهیلات متقاضیان شهرک علوی نیز طی روزهای آتی پرداخت می‌شود.

عنوان کرد: ساوه به دلیل همجواری با پایتخت یکی از شهرهای گران کشور است چرا که از لحاظ قیمت مصالح تفاوت زیادی با تهران وجود ندارد بنابراین نباید تفاوت زیادی در مبلغ تسهیلات پرداختی بین این دو شهر باشد و اگر تسهیلات مسکن در تهران برای هر متقاضی ۴۵۰ میلیون تومان است به متقاضیان مسکن در ساوه نیز باید ۴۰۰ میلیون اختصاص یابد.