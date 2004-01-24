بودجه وزارت بهداشت براي كاهش حوادث ترافيكي ؛ فقط 80 ميليون تومان

كارشناس اداره سوانح و حوادث وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" بر اساس مطالعات صورت گرفته سالانه 40 هزار نفر در كشور بر اثر حوادث مي ميرند كه حوادث ترافيكي با 22 هزار مرگ بالاترين كشته ها را به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتيب حوادث مربوط به سوختگي و سقوط با فاصله بسيار زياد قرار دارند."

دكتر حسن نوري با اشاره به سير 15 درصدي رشد حوادث ترافيكي و مرگ و مير ناشي از آن از دهه 70 به بعد در كشور گفت:" به رغم كارهاي بسياري كه در ارگانهاي مختلف براي اين كاهش حوادث و سوانح ترافيكي انجام شده است تا كنون هيچ نتيجه اي حاصل نشده است و متاسفانه نه تنها روند كاهشي نداشته ايم بلكه سير صعودي نيز داريم."

وي عدم هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط نظير وزارت راه و ترابري، شهرداري، پليس و نيروي انتظامي و نبود سياستگذاري واحد در اين ارتباط را مهمترين موانع موجود در جهت كاهش اين حوادث در كشور دانست و گفت:" متاسفانه بودجه اختصاصي به هر بخش براي رفع موانع موجود نيز مشكل مهمي در جهت به بار ننشستن اقدمات صورت گرفته است ، به عنوان نمونه وزارت راه به رغم آنكه حدود 500 نقطه حادثه خيز در جاده هاي كشور را شناسايي كرده است ولي متاسفانه فقط اعتبار اصلاح ده نقطه را دارد كه اين دردي را دوا نمي كند."