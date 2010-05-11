خونین ترین روز عراق در سال 2009 / بررسی اهداف خطرناک بعثیها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، مناطق مختلف عراق از جمله بغداد، بصره، حله، موصل، الصویره و بابل روز گذشته به خاک و خون کشیده شد. در این انفجارها دستکم 110 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند.

این انفجارها در حالی صورت می گیرد که عراق در حال رایزنی احزاب و فراکسیون های سیاسی برای تشکیل دولت آینده است و این حملات همچنین همزمان با فعالیت نیروهای امنیتی و بازداشت و هلاکت سران ارشد القاعده و بازماندگان حزب بعث صورت می گیرد.

تروریست ها در حملات روز گذشته از ابزارهای مختلف همچون خودروهای بمبگذاری شده، بمب های ساعتی و سلاح های مجهز به صدا خفه کن استفاده کردند.

منابع امنیتی عراق در پی این انفجارها و اطلاعاتی مبنی بر طرح های جدید تروریستی در ناصریه در این استان حالت فوق العاده و منع آمد و شد اعلام کردند.

خشونت های اخیر عراق واکنش های داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. "رابرت گیبس" سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت: دشمنان عراق تلاش می کنند با اقدامات خشونت آمیز ناامنی و هرج و مرج در این کشور را افزایش دهند.

"فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اقدامات تروریستی عراق را محکوم و اعلام کرد: این تجاوزات اعتماد ملت عراق به دولت و نیروهای امنیتی این کشور را از بین نخواهد برد.

"عادل عبدالمهدی" معاون رئیس جمهور عراق ضمن محکوم کردن خشونت های روز گذشته بر اهمیت تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید این کشور تاکید کرد.

وی از تمامی احزاب و فراکسیون های سیاسی عراق خواست که به خاطر حفظ منافع ملی این کشور در شرایط حساس کنونی مسئولیت پذیر باشند و در راستای پایان بخشیدن به پرونده انتخابات و تشکیل دولت وحدت ملی دولتی که تمامی طیف های سیاسی در آن حضور داشته باشند تلاش کنند.

حزب اسلامی عراق نیز انفجارهای اخیر در بغداد و چند شهر دیگر را محکوم و خواستار پایان بخشیدن به اوضاع نابسامان سیاسی عراق شد.

انفجارهای عراق بسیار بحث‌ برانگیز شده است. گویا امنیت عراق مجددا به مخاطره افتاده است. اینکه چه کسی پشت این حملات تروریستی قرار دارد، چه جریان‌ها یا کشورهایی از آن حمایت می‌کنند و عاملان این حادثه چه اهدافی را دنبال می‌کنند مهمترین پرسش‌هایی است که این روزها نمایندگان مجلس عراق و ناظران مسائل این کشور را به خود مشغول کرده است.

"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه در این رابطه می گوید: انفجارهای اخیر عراق ناشی از تهدیدات اخیر عوامل حزب بعث صورت گرفته است. این عوامل که تعدادی از آنها در جریان پاکسازی عناصر حزب بعث از مدار فعالیت های سیاسی محروم شده اند تهدید کرده اند که ناامنی هایی در عراق ایجاد خواهند کرد لذا بروز اختلاف شدید میان طیف های سیاسی عراق بر سر انتخاب نخست وزیر و طولانی شدن پروسه تشکیل دولت وحدت ملی و تلاش برخی کشورهای عرب اطراف عراق برای جلوگیری از روند دموکراسی سازی در این کشور به تشدید ناامنی ها در عراق منجر شده است.

از سوی دیگر گسترش موج انفجارها در عراق پیامی از سوی نیروهای اشغالگر به اکثریت ملت عراق است که اگر دولت مطابق اراده و خواست آمریکا انتخاب نشود عراق در آینده شاهد ناامنی های بیشتری خواهد بود لذا در تجریه و تحلیل ناامنی های عراق می توان به ائتلاف نامقدس بعثی ها و سلفی ها و نیز همکاری برخی کشورهای عرب منطقه با گروه های تروریستی اشاره کرد.