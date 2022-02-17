به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر پورمجاهد پنجشنبه در کارگاه اشتغال استان همدان، گفت: به دستور، استاندار کارگروه اشتغالِ بدون‌تعارف، در هفته آینده با حضور مدیران استانی برگزار می‌شود

وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد برای پیشبرد اهداف، مدیریت دستگاه‌های اجرایی به ویژه بانک‌ها، جدیت و تحرک ویژه‌ای را در حوزه کارشناسی امور به کار گیرند، افزود: بانک‌های استان، طبق دستورالعمل طرف ۱۵ روز تکلیف طرح‌های ارائه شده را روشن کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تاکید کرد: دستگاه‌ها اجرایی استان باید طبق سهمیه‌بندی در نظر گرفته شده، یک‌ونیم برابر سهمیه، طرح‌های مختلف را به بانک معرفی کنند.

وی با اشاره به حوزه اشتغال روستایی، گفت: در حوزه اشتغال روستایی، ۱۶۰ میلیارد تومان مانده قبل و ۱۲۲ میلیارد نیز جدید، طرح وجود دارند که هرچه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند.

پورمجاهد با بیان اینکه تلاش‌های کمیته امداد حضرت امام (ره) با ۸۹ درصد و اداره بهزیستی با ۵۰ درصد جذب اعتبارات در استان، قابل تقدیر و تشکر است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان در راستای جذب اعتبارات خود نیاز به تحرک بیشتری دارند، هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

وی گفت: طرح‌های مختلفی با بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سیستم بانکی وجود دارند که ضرورت دارد هرچه سریع‌تر پرداخت شوند.

پورمجاهد با اشاره به اینکه محور اصلی انجام و اجرایی شدن طرح‌های توسعه و استفاده استان، بانک‌ها هستند که با دیدگاه همگرایی و توسعه استان شبانه‌روزی اقدام کنند، به طرح‌های میراث فرهنگی و گردشگری در استان اشاره و افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان طرح‌های مصوب خود را هرچه سریع‌تر به بانک‌های عامل معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: جلسه کارگروه اشتغال استان هفته آینده با مدیران دستگاه‌های اجرایی و بدون تعارف برگزار می‌شود، مدیران باید طرح و برنامه‌های خود را ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان که سامانه ثبت طرح آن‌ها مشکل دارد، به صورت دستی وارد کنند زمان کافی نداریم.

پورمجاهد با تاکید بر اینکه کم‌کاری، نقص و هرگونه اهمال کاری در کارنامه ارزشیابی مدیران استانی لحاظ می‌شود؛ زیرا طرح‌های دستگاه‌های اجرایی استان نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تقویت معیشت مردم دارد، یادآور شد: کارشناسان کمیته کارشناسی کارگروه اشتغال دقیق‌تر و با قدرت بیشتری امورات این کارگروه را پیگیری کنند.