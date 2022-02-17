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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۰۸

وزیر کشاورزی برزیل:

برزیل می تواند تکمیل کننده کشاورزی ایران باشد

برزیل می تواند تکمیل کننده کشاورزی ایران باشد

شیراز - وزیر کشاورزی برزیل گفت: کشاورزی ایران دارای سابقه طولانی و تاریخی است اما کمبودهایی وجود دارد که برزیل می تواند تکمیل کننده کشاورزی ایران باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترزا کریستینا بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه حضور در شهرستان مرودشت و بازدید از مجموعه جهانی تخت جمشید در جمع خبرنگاران، گفت: وزارت کشاورزی برزیل شریک خوب ایران است و اجناس فراوانی را صادر کردیم و از طرفی واردات گسترده نیز از ایران داریم.

برزیل می تواند تکمیل کننده کشاورزی ایران باشد

وی تصریح کرد: کشاورزی در ایران با توجه به قدمت طولانی که دارد بیشترهای بسیاری داشته اما در همین راستا برزیل می‌تواند تکمیل کننده کشاورزی ایران باشد و در بحث کودهای اوره می‌توانیم کمک کنیم.

وزیر کشاورزی برزیل ادامه داد: مشکلی اصلی کشاورزی در ایران خشکسالی است اما در برزیل چنین مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 5426979

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