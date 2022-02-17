به گزارش خبرنگار مهر، ترزا کریستینا بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه حضور در شهرستان مرودشت و بازدید از مجموعه جهانی تخت جمشید در جمع خبرنگاران، گفت: وزارت کشاورزی برزیل شریک خوب ایران است و اجناس فراوانی را صادر کردیم و از طرفی واردات گسترده نیز از ایران داریم.

وی تصریح کرد: کشاورزی در ایران با توجه به قدمت طولانی که دارد بیشترهای بسیاری داشته اما در همین راستا برزیل می‌تواند تکمیل کننده کشاورزی ایران باشد و در بحث کودهای اوره می‌توانیم کمک کنیم.

وزیر کشاورزی برزیل ادامه داد: مشکلی اصلی کشاورزی در ایران خشکسالی است اما در برزیل چنین مشکلی وجود ندارد.