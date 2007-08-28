عمید زنجانی آخرین وضعیت اساتید اخراجی دانشگاه تهران را تشریح کرد

علی کاظمی دبیر انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه دیدار تشکلهای دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با آیت الله عمید زنجانی گفت : آیت الله عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران ضمن آنکه اخراج برخی اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را ناظر بر حکم شورای بدوی کمیته انضباطی دانست از تلاش برای بازگشت این اساتید خبر داد.

وی اضافه کرد : آیت الله عمید زنجانی صبح امروز در دیدار با اعضای تشکل های دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی درباره دکتر بشریه و دکتر سمتی اعلام کرده است، حکم شورای بدوی کمیته انضباطی برای این دو استاد صادر شده است اما قول می دهم تلاش کنم تا در شورای تجدید نظر دانشگاه امکان بازگشت این اساتید فراهم و حکم مذکور ملغی شود.

کاظمی در مورد اظهارات عمید زنجانی درباره دکتر شاهنده نیز گفت : رئیس دانشگاه تهران در خصوص وضعیت دکتر شاهنده تاکید می کند که هنوز حکمی برای وی صادر نشده است.



