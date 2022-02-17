مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان کشور در ارومیه در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات امروز با حضور نزدیک به ۴۰۰ کشتی گیر در قالب ۳۲ تیم از استان‌های مختلف کشور در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شده و کشتی‌گیران در اوزان مختلف ده‌گانه رقابت می‌کند.

این رقابت‌ها به مدت سه روز برگزار می‌شود که وزن ۶۵ کیلوگرم با ۴۱ کشتی‌گیران بیشترین شرکت کننده و وزن ۴۸ کیلوگرم با ۳۴ کشتی‌گیر کمترین شرکت کننده را دارند.

در این رقابت‌ها، دو تیم از آذربایجان‌غربی با نام‌های تیم آذربایجان‌غربی و تیم ارومیه با ۱۵ کشتی‌گیر و ۵ همراه در هر تیم حضور دارد.

«مجید ترکان» سرمربی و «مسعود واحدی» یکی از اعضای کمیته فنی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در ارومیه حضور دارند تا نفرات منتخب را برای تیم ملی انتخاب کنند و قرار است نفرات برتر هر وزن به عنوان تیم الف و نفرات دوم و سوم را با عنوان تیم ب انتخاب خواهند شد.

تیم‌های تهران، مازندران و آذربایجان‌غربی مدعیان این دوره از رقابت‌ها هستند و کشتی‌گیران استان با آمادگی کامل و با تمرینات منظم قبل از آغاز رقابت‌ها در مسابقات حضور یافته‌اند و برای کسب بهترین نتیجه آماده‌اند.

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان کشور نیز در مسجد سلیمان برگزار و آذربایجان‌غربی نیز در رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور به مناسب دهه فجر در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه در حال برگزاری است.

هدایت تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان را محسن سوریان و هدایت تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان را مجید ترکان بر عهده دارد.

پیش از این قرار بود رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان کشور به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار شود که به دلیل شرایط ویژه کرونا، مسابقات لغو شد.