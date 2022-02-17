رفتار مُبلغ بیشترین تأثیر را بر مخاطب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد عصر امروز پنجشنبه در اختتامیه مدرسه زمستانه تربیت مبلّغ بین‌الملل ویژه کشورهای عربی که در اهواز برگزار شد، مسئله تبلیغ را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های عمومی انبیا الهی دانست و تاکید کرد: دین مبین اسلام محصور در یک حوزه جغرافیایی نیست و به همین دلیل وظیفه و رسالت ما جهانی است؛ تبلیغ محصور در حوزه‌های علمیه و ایران اسلامی نیست.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با تأکید بر اینکه تبلیغ مرز جغرافیایی نمی‌شناسد، اظهار کرد: همه عالم بستری برای تبلیغ و ترویج اسلام ناب است.

وی تصریح کرد: برگزاری مدرسه زمستانه تربیت مبلغ بین‌الملل در جایگاه خود حرکت بسیار ارزشمند است.

وی با توصیه به زحمتکشان عرصه تربیت مبلغ بین‌الملل افزود: توصیه نخست تولید محتوا ما است به این معنا که در طولیان سال شاهد حضور مبلغان در شهرهای گوناگون هستیم و برای استفاده حداکثری باید به محتوا توجه ویژه بشود.

حجت‌الاسلام موسوی فرد با اشاره به اهمیت تبلیغ عملی گفت: آنچه می‌تواند بیشترین اثر را بر مخاطب ما بگذارد، رفتار و عمل مبلغ است. وقتی محتوایی به شنونده منتقل می‌شود، او منتظر است تا رفتار ما را هم ببیند.