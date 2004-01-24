استقبال سرد تماشاگران و ميزباني كم رنگ از خبرنگاران و ميهمانان

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " ، هر ساله مجموعه تئاتر شهر درايام جشنواره تئاتر فجر يكي ازسخت ترين روز هاي خود را مي گذراند استقبال تماشاگران از تئاتر هاي مجموعه تئاتر شهر به دليل مر كزيت اين مجموعه تئاتري ، نزديك بودن آن به چند دانشكده هنري تهران و اعتبار خاص اين مجموعه نمايشي بيشتر از ديگر تالارهاي ميزبان جشنواره فجراست اما امسال با آن كه اولين روز اين جشنواره با روز جمعه و تعطيل مصادف شده بود استقبال تماشاگران بسيار اندك بود به طوري كه محوطه بيروني مجموعه تئاتر شهر كه همه با ازدحام تماشاگران مواجه بود ، در احاطه تعداد انگشت شماري از عابران و تماشاگران قرار گرفته بودودر يك نگاه به نظر مي آمد امسال جشنواره رنگ و بويي ندارد . اين در حالي است كه سالنها و راهروها ي مجموعه تئاتر شهر نيزمانند هميشه نبود و تردد مراجعه كنندگان كم شده بود. شايد علت آن را بتوان حذف بليت ميهمان در اين جشنواره از مجموعه تئاتر شهر دانست در روابط عمومي تئاتر شهر نيز تعدادي از خبرنگاراني كه با درهاي بسته تالار ها مواجه شده بودن مشاهده مي شد همچنين تعدادي از هنرمندان تئاتر و سينما كه هر ساله براي ديدن نمايش هاي جشنواره از سهميه بليت ميهمان استفاده مي كردندو امسال از سهميه خود محروم شده بودند دراين مجموعه ديده مي شد ند برخي از اين هنرمندان درخواست خريد بليت داشتند اما به آنها گفته مي شد بليت ها پيش فروش شده است . كار تهاي خبر نگاري نيز چندان اعتباري نداشت و با آن كه مدير مجموعه تئاتر شهر "آقاي شريف خدايي " و مسوول روابط عمومي مر كز هنرهاي نمايشي " محمد حسين ناصر بخت " دستور كتبي به مديران تالارهاي نمايشي تئاتر شهر درباره حضور خبرنگاران داده بودند اماپس از باز شدن در تالار هاي نمايشي به خبرنگاراني كه پس ايستادن در صف هاي طولاني با كار تهاي خبرنگاري خودآماده رفتن به داخل سالن بودند گفته مي شد اولويت به تماشاگران عادي است سپس خبر نگاران .

همچنين جايگاه ويژه خبرنگاران كه در رديف هاي آخر تالار قرارداشت در اختيار تماشاگران عادي قرار داشت به طوري كه تعدادي از خبر نگاران براي ديدن نمايشها سر پا ايستاده بودند. گفتني است ، اين در حالي رخ مي دهد كه خبر نگاران در روز جلسه مطبوعاتي جشنواره تئاتر فجر اين موضوع را با دبير جشنواره مطرح كرده بودند و " شريف خدايي " قول حل اين مشكل ديرينه را به جمع مطبوعات تئاتر داده بود.

لازم به توضيح است، كه بولتن روزانه اولين روز جشنواره نيز كه هميشه قبل يا همزمان با اجراي نمايشها آماده توزيع بود تا ساعت 8 شب هنوز از زير چاپ بيرون نيامده بود.

اولين نمايش جشنواره تئاتر بيست ودوم در مجموعه تئاتر شهر ، " من ديگه آدم بشو نيستم " از شهرستان خمين بود كه ساعت 17 در تالار نو اجرا شد اين نمايش به دليل تأخير هيأت داوران اين جشنواره با 40 دقيقه تأخير آغاز شد .اين نمايش بر خلاف ديگر نمايشهاي بخش شهرستان جشنواره تئاتر فجر با استقبال خوبي در اجراي اول خود مواجه بود. يك نمايش سيار ذهني بود كه به موضوع تأثيرات جنگ به روي جوانان در دوران جنگ مي پرداخت.

يكي ديگر از نمايشهاي اجرا شده در اين روزكه به موضوع جنگ پرداخت نمايش " رقصي چنين " از محمد رضايي را بود اين نمايش دردو سانس 13 و 15 تئاتر مولوي اجرا شد كه اجراي اول آن به دليل تداخل با نماز جمعه ساعت 30/13 به روي صحنه رفت. تماشاگران از اين نمايش در هردو سانس استقبال گرمي كردند . لازم به ذكر است ، نظم موجود در اجراهاي تالار مولوي و استقبال مسوولين اين سالن تئاتراز تماشاگران و خبر نگاران قابل توجه بود.

همچنين علاوه بر اين دوسالن تئاتر سالنهاي تالار سنگلج و تالار هنر و وحدت نيز ميزبان تئاتر هاي اولين روز جشنواره بيست ودوم بودند. درتالار وحدت نمايش " خانه گور زنده هاست " به كارگرداني " شهرام نوشير " اجرا شد اين نمايش مورد استقبال تماشاگران اندكي قرار گرفت به طوري كه تنها سه رديف اول تالاروحدت از حضور تماشاگران پر شده بود . گفتني است، " شهرام نوشير " يكي از هنرمندان صاحب نام در تئاتر دفاع مقدس است كه خود از جانبازان و رزمندگان اسلام بوده است البته موضوع اين نمايش ربطي به جنگ نداشت .

همچنين تالا روحدت در اين اجرا جايگاه دوم جنب اتاق آپارات را براي خبرنگاران به شكل جايگاه ويژه اختصاص داده بود اما اين جايگاه محل مناسبي براي تئاترديدن نيست و مختص ديدن نمايش باله وديدن اجراي موسيقي مي باشد.

در تالار هنرنيز نمايش " جايي مثل قيامت " شهرستان آبادان مانند ديگر نمايشهاي شهرستاني با استقبال كم تماشاگران تهراني مواجه شد و"فالگوش " تالار سنگلج تماشاگران خود را داشت .