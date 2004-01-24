پياده رو هاي خيابانهاي وليعصر و كارگر شمالي نوسازي مي شود

سرپرست شهرداري منطقه 6 تهران با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بنابر دستور شهردار تهران و در آستانه بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي 25 طرح عمراني و خدماتي مختلف در منطقه 6 تهران اجرا مي شود كه ساماندهي و همسطح سازي سنگفرش خيابانهاي ولي عصر و كارگر شمالي در محدوده هاي تعيين شده از جمله آنهاست.

عزت الله فرجي گفت : علاوه بر آن هفت پل عابر پياده در تقاطع بزرگراه مدرس به خيابان زهره، مدرس به بيهقي ، قرني به شاداب ، خيابان شهيد مفتح روبه روي ورزشگاه شهيد شيرودي ، ميدان آرژانتين ابتداي بزرگراه آفريقا ، خيابان حافظ جنب پل حافظ و خيابان شهيد گمنام تقاطع جهان آرا نصب مي شود .

وي ادامه داد : پنج توقفگاه موتور سيكلت نيز به منظور جلوگيري از پارك اين خودروها در محل عبور عابران پياده نيز از جمله ديگر طرحهاي اين شهرداري است كه در خيابان كريم خان زند نبش خيابان خردمند ، مقابل پاساژ نگين در اين خيابان ، خيابان ولي عصر مقابل داروخانه امام خميني ، خيابان انقلاب نرسيده به چهار راه انقلاب و ديگري در خيابان قائم مقام احداث مي شود .

وي گفت: بازسازي 19 زمين ورزشي، نصب هفت زمان سنج هوشمند در هفت تقاطع مختلف ، اصلاح هندسي و روكش آسفالت شهرك والفجر در جنوب بزرگراه همت ، بازسازي سنگفرش زير پل حافظ و بازگشايي انتهاي خيابان فاطمي به بزرگراه چمران و دور برگردان آن و مكانيزاسيون اجراي احكام شهرداري نيز از ديگر طرحهايي است كه در بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي در منطقه 6 تهران انجام شده است .