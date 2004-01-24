به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، پيشتر با تصويب يك پيشنهاد بررسي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده يك ماه مسكوت ماند كه باراي گيري مجدد با ورقه مقررشد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين طرح را در اولين فرصت بررسي كنند .

مجلس شوراي اسلامي اين هفته دونفراز اعضاي كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در اجراي ماده 44 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را جهت عضويت درهيات حل اختلاف رسيدگي به شكايات مذكور در ماده فوق انتخاب خواهد كرد.

بنابراين گزارش طرح برگزاري مناقصات، طرح يكسان‌سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور ، همچنين طرح نحوه انجام فعاليت‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي و دانشگاهي ، طرح تشكيل شوراي عالي خانواده و طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان ، همچنين طرح تامين حقوق معلولان و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها و لايحه تاسيس استان‌هاي خراسان شمالي و خراسان جنوبي و لايحه تشكيل واداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در دستوركارهفته جاري مجلس شوراي اسلامي قرار دارند.

اين هفته همچنين وزراي مسكن و شهرسازي ، نيرو و فرهنگ و ارشاد اسلامي درمجلس حاضر و به سوالات نمايندگان پاسخ خواهند داد.

سوال‌ محمد كيانوش راد نماينده مردم اهواز ، سيد جاسم ساعدي نماينده شوش ، سيد علي آقاميري نماينده دزفول و ولي الله شجاع پوريان نماينده بهبهان از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سوال علي محمد احمدي نماينده اليگودرز از وزير نيرو و سئوال بهاءالدين ادب نماينده سنندج ، مقصود اعظمي نماينده اشنويه ، صلاح الدين علايي نماينده سقز و بانه ، سيد مسعود حسيني نماينده قروه از وزير مسكن و شهرسازي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد .

قرائت گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي در مورد شكوائيه خانواده‌هاي تقي رحماني، صابر عليجاني، هدي صابر و امير طيراني ، قرائت گزارش‌هاي ديگري از كميسيون‌هاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد سوال منصور سليماني، نماينده مردم شهر بابك و سوال عبدالزهرا عالمي نيسي، نماينده مردم دشت آزادگان از وزير نيرو وهمچنين گزارش كميسيون انرژي مجلس درباره سوال بهيار سليماني نماينده مردم فسا از وزير نيرو درصحن قرائت خواهد كرد.

