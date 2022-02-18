به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، رحمدل بامری در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده استان اظهار داشت: باید در مرحله نخست بُعد نظارت پیرامون اجرای تمام فعالیتهای حوزه اجتماعی و فرهنگی به صورت متمرکز و هماهنگ مورد توجه قرار گرفته و پررنگتر شود.
وی افزود: تجربیات گذشته نشان میدهد که در سطح استان داشتههایی داریم که میتوان از این داشتهها برای آیندهای بهتر استفاده کرد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگر بتوانیم پروژهها را با رویکرد اجتماعی در حوزه فنی حرفهای به کارگیری کنیم به طور قطع موفق خواهیم بود چرا که یکی از آسیبهای اجتماعی جوانان بیکاری است.
وی تاکید کرد: باید بر فعالیتهای جمعی و تخصصی در حوزههای اجتماعی نظارت میدانی داشته باشیم.
بامری ادامه داد: در زمینه آموزشهای تخصصی فنی و حرفهای نباید تنها در حوزه محلات متمرکز باشیم بلکه باید از این ظرفیت در حوزه شهرستانها استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: باید الگوهای موفق در حوزه فعالیتهای اجتماعی مشخص شود تا بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نظارت بر مجموعه سمنها در دفاتر تسهیل گری و همچنین افزایش این دفاتر به تناسب بزرگی شهر زاهدان از اهمیت زیادی برخوردار است.
نظر شما