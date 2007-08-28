صنایع بوشهر از سرمایه گذاری در ورزش غافل هستند

حسین وردیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در حالی که انتظار می رود نیروگاه اتمی، صنایع دریایی ایران،‌ شرکت سیمان دشستان و مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی در جنوب استان از ورزش و تیم های استان حمایت کنند، اما تنها منطقه اقتصادی- انرژی پارس جنوبی که مدیریت آن در اختیار فردی بومی است، کمک های شایانی به تیم های ورزشی استان کرده و هم اکنون اسپانسر تیم شاهین بوشهر در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول کشور است.

وی اظهار داشت: شرکت سیمان دشتستان روزانه بیش از چهار میلیارد تومان بابت پیش فروش سیمان به دست می آورد، اما تمام کمک های این کارخانه به ورزش شهرستان دشتستان تنها 15 میلیون تومان در سال گذشته بوده است.

وردیانی با اشاره به فعالیت شرکت ها و منابع درآمدی فراوان در استان بوشهر، خواستار تعامل و همکاری بیشتر مدیران این کارخانجات برای پیشبرد ورزش بوشهر شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان درخصوص وضعیت کنونی تیم فوتبال ایران جوان بوشهر نیز بیان داشت: شهرداری بوشهر به دلیل مشکلات مالی خود، هم اکنون قادر به حمایت مالی از این تیم دسته دومی در مسابقات فوتبال نیست و باید به دنبال راه حل جدید برای بهبود وضعیت این تیم بود.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر این، تلاش هایی از سوی استاندار بوشهر برای پرداخت بدهی های تیم فوتبال پرسپولیس برازجان آغاز شده تا دو تیم استان در رقابت های لیگ دسته دوم با شرایط مناسبی مسابقات را شروع کنند.