قیمت برخی اقلام سامانه بازارگاه مورد تایید خراسان شمالی نیست

محمدرضا حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه رسیدن به سال جدید موجودی انبارهای مواد غذایی و میوه چک می‌شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: با برنامه ریزی مجموعه، حداقل یک هفته پیش از عید نوروز میوه و سایر کالاهای مورد نیاز عید نوروز در بازار به حد کافی وجود خواهد داشت.

وی در خصوص سامانه بازارگاه خراسان شمالی نیز افزود: در استان سعی داریم سبد کالا مورد نیاز مردم را به صورت کامل تأمین کنیم.

حسین نژاد تصریح کرد: علاوه بر تأمین، بر روی نرخ کالاها نیز حساسیم و برای قیمت برخی اقلام در سامانه بازارگاه، با کشور مکاتبه داشتیم و مخالفت خود را اعلام کردیم.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: بنا نیست هر عددی که در تهران مصوب شد را قبول داشته باشیم.