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۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۰۷

استاندار خراسان شمالی:

قیمت برخی اقلام سامانه بازارگاه مورد تایید خراسان شمالی نیست

قیمت برخی اقلام سامانه بازارگاه مورد تایید خراسان شمالی نیست

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه نباید تصمیمات برای تمامی کشور یکسان باشد، گفت: برخی از نرخ های سامانه بازارگاه مورد تایید استان نیست و این مسئله را اعلام کرده ایم.

محمدرضا حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه رسیدن به سال جدید موجودی انبارهای مواد غذایی و میوه چک می‌شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: با برنامه ریزی مجموعه، حداقل یک هفته پیش از عید نوروز میوه و سایر کالاهای مورد نیاز عید نوروز در بازار به حد کافی وجود خواهد داشت.

وی در خصوص سامانه بازارگاه خراسان شمالی نیز افزود: در استان سعی داریم سبد کالا مورد نیاز مردم را به صورت کامل تأمین کنیم.

حسین نژاد تصریح کرد: علاوه بر تأمین، بر روی نرخ کالاها نیز حساسیم و برای قیمت برخی اقلام در سامانه بازارگاه، با کشور مکاتبه داشتیم و مخالفت خود را اعلام کردیم.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: بنا نیست هر عددی که در تهران مصوب شد را قبول داشته باشیم.

کد مطلب 5427596

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