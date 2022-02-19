استفاده از تلفن هوشمند موجب بی خوابی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وب مِد، در یک مطالعه کوچک، محققان از ۵۸ بزرگسال در محدوده سنی ۱۹ تا ۶۶ سال خواستند که دفترچهای داشته باشند که اطلاعاتی را در مورد مدت زمانی که قبل از رفتن به رختخواب با رسانه سپری کردهاند، محل استفاده از رسانهها در منزل شأن و انجام فعالیتهای همزمان دیگر را ثبت کنند.
شرکتکنندگان از دیسکهای فلزی کوچک متصل به پوست سر خود استفاده میکردند تا فعالیت الکتریکی مغز را در طول خواب تشخیص دهند و اطلاعاتی مانند زمان به خواب رفتن فرد، زمان کل خواب و کیفیت خواب را دریافت کنند.
نتایج نشان داد استفاده از رسانه در طول یک ساعت قبل از خواب افراد با زمان خواب زودتر مرتبط بود. و اگر شرکت کنندگان از رسانههای اجتماعی در حالی که قبلاً در رختخواب بودند استفاده میکردند، خواب بیشتری نیز داشتند.
دکتر «مورگان الیتورپ»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه دلاور آمریکا، میگوید: «هرکسی لزوماً نمیتواند قبل از خواب تلویزیون زیادی تماشا کند و انتظار داشته باشد که خوب بخوابد، اما کمی تماشای تلویزیون یا یک بازی ویدئویی قبل از خواب، اگر به آرامش شما کمک کند، احتمالاً مفید خواهد بود.»
به گفته محققان، همه رسانههای اجتماعی موجب بیخوابی و بروز مشکلات خواب نمیشوند. رسانههای آرامش دهنده میتوانند به بهبود کیفیت خواب کمک کنند.
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