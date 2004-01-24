نمايش زود هنگام فيلم " پنجره مخفي"

" جاني دپ " درصحنه اي ازفيلم " دزدان دريايي كارائيب"

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثردرابتدا قراربود كه درروز 23 آوريل مهمان سالنهاي سينما شود اما تاريخ نمايش آن به تاريخ 12 مارس تبديل شد.

مديران شركت فيلمسازي سوني پيكچرزاميدوارهستند كه اين اكران زود هنگام تاثيرمثبتي را درگيشه وميزان فروش اين اثربرجاي بگذارد.

دراين ميان اگر" جاني دپ" جايزه بهترين هنرپيشه مرد را ازسوي جشنواره هاي گلدن گلاب ويا اسكرين اكترزگايد ازآن خود كند ، شانس فيلم " پنجره مخفي" درگيشه فروش افزايش مي يابد.

ايفاي نقش اين هنرپيشه درفيلم " دزدان دريايي كارائيب : نفرين مرواريد سياه " نه تنها تحسين منتقدان را برايش دربرداشت بلكه موجبات موفقيت فيلم را درگيشه فراهم كرد.

اين اثرتا به حال بيش از305 ميليون دلاردربازارداخلي بدست آورده ودرخارج ازكشورنيز652 ميليون دلاربليت فروخته است.

فيلم " روزي روزگاري درمكزيكو" ، ديگرمحصول شركت فيلمسازي سوني پيكچرز كه ازحضوراين هنرپيشه سود مي جست نيزبا موفقيت بسياري مواجه شد با اين وجود مديران شركت مذكوراميدوارهستند كه " پنجره مخفي " ركورد جديدي را برجاي بگذارد.

اين اثربراساس كتاب " استفان كينگ " جلوي دوربين رفته وداستان نويسنده اي را روايت مي كند كه ازافسردگي رنج مي برد .اوتجربه تلخ يك جدايي را پشت سرگذاشته وهيچ اميدي به زندگي ندارد.