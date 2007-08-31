ناصرنبی پور درگفتگو با مهر با اعلام آنکه قیمت تخم مرغ مصرفی در ماه مبارک رمضان افزایش نمی یابد، گفت: در سال جاری با توجه به تولید مناسب تخم مرغ قیمت آن درحد متعادلی قراردارد ضمن آنکه به لحاظ تولید مشکلی وجود ندارد.

وی میزان مصرف سرانه تخم مرغ در کشوررا حدود 8 تا 9 کیلو گرم خواند و افزود: درحال حاضر ماهانه بالغ بر 50 تا 55 هزار تن تخم مرغ تولید و روانه بازار مصرف می شود که با توجه به عدم افزایش مصرف درماه رمضان این میزان تولید برای نیاز داخلی مناسب است.

نبی پور نیاز داخل به تخم مرغ را سالانه معادل حدود 650 هزار تن ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته میزان تولید تخم مرغ درکشور به دلیل کاهش جوجه ریزی مرغ تخم گذار به کمتر از 600 هزار تن رسید، این در حالی است که تولید تخم مرغ درسال جاری روند افزایشی را در پیش گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرکزی میهن با بیان اینکه امسال ذخیره سازی تخم مرغ به صفررسیده است، اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر حدود 240 هزار تن تخم مرغ در کشور ذخیره شد ولی امسال تاکنون اقدامی برای ذخیره سازی صورت نگرفته است.