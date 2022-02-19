مطالبه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی از استاندار مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران خطاب به سید محمود حسینی پور استاندار مازندران آمده است: اقبال مردم به دولت انقلابی آیت الله رئیسی را باید نتیجه عملکرد بسیار غلط و سیاست‌های خسارت بار دولت قبل و همچنین امید به تحول آفرینی سکان دار دولت فعلی قلمداد کرد. تحولی که هم سیطره ساختار اداری و دیوان سالاری مزاحم را براندازد و هم در اسرع وقت و در گام‌های متوالی و مستمر، نتیجه این انتخاب درست را به طور ملموس به تصویر بکشاند.

اما انتخاب استاندار مازندران به عنوان فردی که ده‌ها سال است در خارج از فضای استان بوده و علی رغم داشتن سوابق مدیریتی خوب، شناخت و اشراف کافی نسبت به ظرفیت‌های انسانی و طبیعی و همچنین نظام مسائل این استان ندارد، تا حدودی موجب نگرانی شد که نکند استاندار استان مازندران نتواند سرعت خود را در تحول آفرینی در حوزه مدیریتی، در سطح دولت انقلابی تنظیم نماید. اما وعده‌ها و شعارهای انقلابی و امیدوارکننده ی شما این تصویر را در اذهان دلسوزان استان متبادر ساخت که باید اعتماد کرد و به استاندار جدید فرصت داد تا با تحقق وعده‌هایش اثبات نماید که انتصاب ایشان نه تنها حرکت شبکه مدیریتی استان را کُند نمی‌کند، بلکه تحسین ناظرین را نیز برخواهد انگیخت.

شعارهایی همچون «استاندار جوانان بدون پارتی هستم» یا «۵۰ درصد مدیران را از جوانان انتخاب می کنم» و …. اما باتوجه به گذشت بیش از سه ماه از تاریخ انتصاب حضرتعالی و اقدامات صورت گرفته، این سوال در اذهان دلسوزان و نخبگان استان شکل گرفته که چرا تحول در حوزه مدیریتی و ایضا انتصاب افراد کارآمد در مسئولیت‌های استانی و شهرستان حتی به ۱۰ درصد مناصب موجود هم نرسیده است؟ چنانچه که تاکنون فقط دو معاون استاندار و سه فرماندار در کل استان منصوب شدند، و همچنان نیز عمده چرخ مدیریتی استان مازندران بر وفق مراد و اراده مدیرانی می چرخد که در اذهان مردم بعضاً نبودشان از بودنشان مثمرثمرتر تر قلمداد می‌گردد.

آقای حسینی پور؛ ما شما را جزئی از دولت انقلابی فعلی قلمداد می‌کنیم و به تبع آن صداقت و شفافیت با مردم و نخبگان را نیز به مثابه رئیس جمهور محترم، لازم و واجب می‌دانیم. لذا لازم می‌دانیم تا سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص انتصابات و همچنین اتخاذ برخی تصمیم‌های شما را با خودتان در میان بگذاریم تا در اسرع وقت با پاسخگویی شفاف و صادقانه به مردم، این نقاط ابهام را مرتفع سازید. سوالاتی از این قبیل که:

۱- آیا استان مازندران که چه در جنگ تحمیلی و چه در عرصه‌های مدیریتی کشوری و لشکری و چه در میادین علمی از استان‌های پیشتاز کشور بوده و همواره جزو برترین‌ها در حوزه‌ها مذکور می‌باشد، تا این حد در ظرفیت‌های جوانان مستعد برای مدیریت فقیر است که حضرتعالی دوتن از معاونت‌های مهم و همچنین رئیس دفتر خود را از افرادی گزینش کردید که یا بومی نیستند و یا به علت حضور سال‌های متمادی در مناصب برون استانی، اشراف چندانی به استان ندارند؟! تا جایی که این جمله در اذهان شکل بگیرد که نکند منظور استاندار از اینکه گفتند «بنده استاندار جوانان بدون پارتی هستم» جوانان استان‌های دیگر بوده است!

۲- علی رغم گذشت بیش از سه ماه از انتصاب حضرتعالی و انتظار روز افزون مردم این دیار علوی به شروع تحول مدیریتی در استان، تنها ۴ فرماندار منصوب شده و مابقی فرمانداری‌ها همچنان بلاتکلیف هستند. البته شما اذعان داشتید که تا پایان اسفند تمامی مناصب مدیریتی را با افراد واجدالشرایط تکمیل خواهید کرد اما گویا موضوع انتظار مردم از دولت انقلابی و گذر سریع زمان و فرصت محدود برای ایجاد امید و تحول در سرعت عمل شما تغییری ایجاد نکرده؛ چرا که دولت قبل نیز که در انقلابی نبودنش شکی وجود نداشت، در همین بازه طولانی به انتصابات خود جامه عمل پوشانید. حال سوال اینجاست که چرا باید استان مازندران در حوزه انتصابات دولت جدید از پایین‌ترین نمرات در بین استان‌های دیگر برخوردار باشد؟ و طبیعتاً این مسئله ممکن است این ذهنیت را متبادر سازد که اگر استانداری در مازندران منصوب می‌شد که نسبت به فضای استان و منابع و ظرفیت‌های انسانی شناختی بیشتر داشت، این سرعت قطعاً به این میزان نبود.

۳- شائبه‌ای در افکار عمومی و اذهان نخبگان دلسوز استانی ضریب پیدا کرده که نگاه استانداری و هسته گزینش در انتخاب افراد واجدالشرایط، بیشتر با زاویه نگاه و صلاحیت سنجی امنیتی ست تا وزن کشی استعدادها و شایستگی‌های بالقوه لازم برای تصدی مدیریت. چرا که علی الظاهر اشخاص و چهره‌های متعددی از جوانان انقلابی که در جریان انقلابی استان به جهادی بودن و کاربلدی و تحول آفرینی شهرت دارند و وجودشان در فرمانداری‌ها و اداره کل‌ها می‌تواند هم امید مردم را افزایش دهد و هم تحول را تسریع بخشد، علی رغم فرمایش جنابعالی در رویکرد خود در اعتماد به جوانان شایسته و افراد قابل «فاقد سوابق مدیریت مرتبط با وزارت کشور»، عمدتاً در کریدورهای گزینشی استان و نگاه ارزیابانه حضرتعالی فاقد شرایط لازم قلمداد شدند تا جایی که حتی یک نفر از افراد و رجال جوان فعال فرهنگی و سیاسی و جهادی استان نیز در مسئولیت‌های مذکور بکارگیری نشدند.

نگرانی ما از این بابت است که این رویه ممکن است ادعای دولت انقلابی را در احترام به نظر مردم در انتخاب متولیانشان مخدوش سازد. اگرچه نمی‌توان توقع داشت که هر فردی که از جانب مردم یا جریان‌های انقلابی معرفی می‌شود بدون ارزیابی و سنجش شایستگی‌ها مورد وثوق و اعتماد قرار گیرد، چرا که این خود می‌تواند موجب بروز رانت و بعضاً ناکارآمدی مدیریتی گردد. اما توقع این بوده و است که چرا هیچ گزینه‌ای از منصوب شدگان تاکنون، از منتخبین و مشهورین جریان انقلابی بومی استان نبوده‌اند؟ چرا که نمی‌توان پذیرفت که تمامی افراد مطرح شده فاقد صلاحیت لازم بوده‌اند!

۴- با توجه به مسائل واقعی استان مازندران و مشکلات و چالش‌های موجود، تأمین یک فروند بالگرد برای تسهیل گردشگری در استان چه تناسبی با اولویت‌ها و نظام مسائل استانی داشته است؟ در یک نمونه، وقتی هکتارها هکتار از فضای سبز و منابع طبیعی کم نظیر میانکاله در همین یکسال گذشته به علت نداشتن سیستم و ادوات مورد نیاز برای اطفا حریق، سوخت و خاکستر شد، تأمین بالگرد برای جابجایی افراد در شهرها آن هم با بلیط‌های ۲۰۰ هزار تومانی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ و اساساً این اقدام را باید برای رضایت و نیازهای چه قشری از جامعه قلمداد کرد؟

۵- سوال آخر اینکه در طول بیش از سه ماه از انتصاب حضرتعالی بر مهمترین کرسی اجرایی و تصمیم گیری استان، تا کنون چند جلسه با فعالین و دلسوزان فرهنگی و سیاسی و اقتصادی استان برگزار کرده‌اید تا از نظرات و نقدها و پیشنهادات شأن برای پیشبرد هرچه بهتر مدیریت استان بهره مند گردید؟ تا خدای ناکرده اخبار ضد و نقیض موجود در وجود حلقه بسته مدیریتی و تصمیم گیری، و وجود نگاه امنیتی در استانداری ضریب پیدا نکند؟

آقای حسینی پور؛ مردم تحول زودهنگام در استان را به انتظار نشسته‌اند و توقع دارند که دولت انقلابی فعلی که پاکدستی و مردمی بودن و انقلابی گری خود را در همین چند ماه گذشته به اثبات رسانیده، با سرعت بخشیدن به روندها و فرآیندهای بعضاً زائد، موجب رفع مشکلات و مسائل اصلی شأن گردد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران برخورد لازم می‌داند تا ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های حضرتعالی در ماه‌های گذشته و بویژه آزاد سازی انقلابی سواحل استان و برگرداندن آن به مردم به عنوان صاحبان اصلی، از شما مطالبه کند که ضمن پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطروحه، با رقم زدن تحولی در روند انتصابات استانی، موجبات افزایش هرچه بیشتر امید مردم به عبور از مشکلات فعلی و رسیدن به شرایطی به مراتب بهتر از امروز را فراهم کند.