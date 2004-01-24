اخبار كوتاه فرهنگي ، هنري

* هفتاد و چهارمين نشست هفته كانون ادبيات ايران كه به داستان خواني و نقد داستان اختصاص دارد، دوشنبه 6/11/82 ساعت 4 عصر در يوسف آباد، فرهنگسراي دانشجو (شفق) برگزار مي شود.

در اين نشست داستانهاي كوتاه ققنوس خاموش" نوشته " سارا خاك زاد" و "چشم هايي سكه اي" اثر " ليلا غلامي" با حضور نويسندگان داستانها و منتقداني چون " رضا نجفي" و "محمدرضا گودرزي" نقد و بررسي مي شود.



* نمايش فيلم " كفش هاي جيرجيرك دار" ساخته شاپور قريب با در اختيار داشتن 15 سالن سينما، همچنان بيشترين تعداد سالن ها را به خود اختصاص داده است.



* بيست و هفتمين برنامه شب شعر طنز در حلقه رندان توسط دفتر طنز حوزه هنري يكشنبه 5 بهمن ماه در تالار انديشه برگزارمي شود

در اين برنامه كه كيومرث صابري فومني (گل آقا) حضور دارد ، داريوش كاردان ، رضا رفيع، ناصر فيض ، سيد محمد سادات اخوي، شهرام شكيبا و ابوالفضل زرويي نصرآباد شعر طنز مي خوانند.



* دفتر مطالعات ادب فارسي در هند در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري تاسيس شد.

اين دفتر به سرپرستي سيد عبدالرضا موسوي از هفته آينده فعاليت خود را در زمينه هاي مختلف ادب فارسي در هند آغاز مي كند.

مشاوره وراهنمايي دانشجويان و علاقه مندان در تحقيقات، تصحيح و انتشار متون كهن، برپايي سمينارها و نشست هاي تخصصي ، انتشار گاهنامه ، تحقيق و چاپ مدخل هاي مختلف، انتشار موسيقي هاي هندي - فارسي از جمله فعاليت هاي اين دفتر است.از اقدامات آتي اين دفتر ، برگزاري كنگره جهاني بيدل دهلوي با همكاري سفارت هند در سال آينده در ايران است.



* اثرتاريخي - مذهبي امامزاده عبدالله و شاهزاده مريم روستاي" سياده " فيروزكوه مرمت شد.

بناي اين امامزاده داراي دو اطاق كوچك و گنبد دار دو پوشه - كه هر دو گبند در داخل به صورت عرقچين و از خارج مخروطي است - مي باشد و مصالح آن از سنگ لاشه و ملات آن گچ سنتي است.