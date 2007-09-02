آیت الله سید احمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه آتی این مجلس دستور کار دیگری علاوه بر تعیین ریاست مجلس خبرگان دارند یا خیر؟ گفت: در این اجلاسیه طرحی از کمیسیون آئین نامه در مورد کاهش اعضای کمیسیون بودجه و امور مالی مورد بررسی قرار خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس خبرگان هزینه های چندانی ندارد، به نظر می رسد تعداد اعضای کمیسیون بودجه و امور مالی که یازده نفر هستند، زیاد باشد و بر این اساس اگر طرح ارائه شده از سوی کمیسیون آئین نامه مورد موافقت قرار گیرد، اعضای کمیسیون بودجه و امور مالی کاهش خواهند یافت.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در خصوص موضوع دریافت حقوق از سوی اعضای این مجلس نیز گفت: شاید در نظام جمهوری اسلامی ایران نهادی کم خرج تر از نهاد مجلس خبرگان رهبری نداشته باشیم، نهادی که اعضای آن حقوق دریافت نمی کنند و فقط حق جلسه اندکی به آنها تعلق می گیرد.

خاتمی با بیان اینکه اعضای مجلس خبرگان رهبری دارای ردیف حقوقی نیستند، از فقدان مکانی دائم برای برگزاری اجلاسیه های این مجلس انتقاد کرد و گفت: ما خود را نهادی خانه به دوش می دانیم.

نماینده کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: طبق توافقی که با آقای حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم، ایشان موافقت کرد که ما بتوانیم اجلاسیه های خود را در ساختمان قدیم مجلس برگزار کنیم و تاکنون نیز در این راستا مشکلی نداشته ایم، اما معتقدیم با توجه به جایگاه رفیع مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی، داشتن مکانی دائم برای استقرار اعضای این مجلس ضروری است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در اوایل انقلاب قطعه زمینی در قم برای مجلس خبرگان رهبری درنظر گرفته شده بود، اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان طرحی ارایه کردند که بر اساس آن بودجه ای برای احداث ساختمانی در این زمین اختصاص داده شود که البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این امر مخالفت کردند اما ما امیدواریم با مساعد نمایندگان مجلس هفتم این بودجه اختصاص داده شود.

خاتمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قم کانون اردوهای علما است، بنابراین احداث مکانی آبرومند در این شهر ضروری به نظر می رسد. بنده همچنان معتقدم داشتن چنین مکانی نه فقط برای خبرگان بلکه برای استفاده حوزه علمیه قم نیز ضروری است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه با توجه به عدم دریافت حقوق از سوی اعضای مجلس خبرگان، داشتن مکانی مناسب برای برگزاری اجلاسیه های این مجلس حداقل حق این نهاد است، گفت: اعضای مجلس خبرگان می آیند و می روند اما شایسته نیست که این نهاد خانه به دوش باشد.

امام جمعه موقت تهران افزود: اگر روزی رئیس یک دوره از مجلس شورای اسلامی بیاید و بگوید که ما دیگر ساختمان قدیم مجلس را به اعضای خبرگان رهبری نمی دهید، آنگاه تکلیف چیست، اگر اینگونه شود که مجلس خبرگان به لحاظ مکانی پا در هوا محسوب می ماند.

خاتمی از نمایندگان مجلس هفتم که آنها را نیروهای ارزشی خواند، خواست تا از خود یک یادگار در قم به جای بگذارند و با اختصاص ردیف بودجه ای برای احداث ساختمان مجلس خبرگان رهبری در قم موافقت کنند.

به گفته وی، در اجلاسیه آتی مجلس خبرگان رهبری برنامه های عادی این مجلس نیز همانند اجلاسیه های گذشته دنبال می شود.