اختصاص ١٢ هزار میلیارد تومان برای توسعه پروژه های قطارشهری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه تست گرم فاز اول خط دو قطار شهری شیراز و افتتاح همزمان چندین پروژه شهری شیراز، گفت: در سال ١۴٠١ تخصیص خوبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کلانشهر شیراز بویژه اتوبوس خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته با بحران‌های مختلف و سختی از سیل تا کرونا را در کشور تجربه کردیم، اظهار کرد: علیرغم همه این بحران‌ها و مشکلات و با وجود همه تهدیدها و تحریم‌ها، روند اجرایی پروژه‌های کشور نه تنها متوقف نشد بلکه این روند نیز کند هم نشده است و تحقق این مهم حاصل تلاش همه دست اندرکاران است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به افتتاح بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ پروژه با اعتبار بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در دهه فجر، گفت: افتتاح این حجم از پروژه اتفاق کمی نیست.

او با اشاره به بازسازی بیش از ۱۶۰ هزار منزل مسکونی، زیرسازی جاده‌ها و بازسازی تأسیسات شهری که بر اثر سیل در سال ۹۸ تخریب شده بود، افزود: به برکت انقلاب و دعای خیر خانواده‌های شهدا و ایثارگران، قطار پر سرعت پروژه‌های عمرانی در کشور کند هم نشده است و شاهد این جریان ارزشمند در تمام شهرهای کشورمان نیز هستیم.

جمالی‌نژاد گفت: مسئله بی اعتمادی شهروندان با مسؤولین، یکی از مشکلاتی است که در برخی از شهرها با آن روبرو هستیم و این موضوع جای نگرانی دارد اما در شیراز با این مشکل روبرو نیستیم و مردم حاصل تلاش مدیریت شهری را می‌بینند که این موضوع نشان دهنده اعتماد و اتحاد بین مردم و مسئولین در شهر شیراز است.

او در ادامه به ظرفیت گردشگری شیراز و استان فارس اشاره کرد و گفت: امیدواریم که با وجود مدیران انقلابی بتوانیم بسیاری از اقدامات گذشته از جمله موضوع مثلث طلایی شیراز، اصفهان و یزد را دنبال کنیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به وجود اتحاد و همدلی بین مسؤولین شهری و استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در شیراز، افزود: پیشرفت خوب و افتتاح این میزان پروژه در شهر شیراز اتفاق مبارکی است که توسط شهرداری شیراز به اتفاق همدلی مسؤولین رخ داده است که البته جای تقدیر دارد.

افتتاح خط دوی مترو به توسعه متوازن شهر شیراز کمک می‌کند

استاندار فارس نیز در این در مراسم با اشاره به اتصال نقطه جنوبی به شمالی شهر شیراز به لحاظ جغرافیایی از طریق خط دو مترو تاکید کرد: بهره‌برداری از خط دو مترو توسعه متوازن شهر شیراز را به دنبال خواهد داشت.

محمدهادی ایمانیه اظهار امیدواری کرد با جدیت و سرعت در هفته دولت سال ۱۴۰۱ خط دو مترو بتواند تا میدان امام حسین (ع) حمل و جابجایی مسافر را داشته باشد.

او با اشاره به اینکه با همتی که از دست‌اندرکاران این پروژه سراغ داریم این اقدام مبارک انجام خواهد شد، ادامه داد: اخیراً شورایی را تحت عنوان کمک به مدیریت شهر شیراز متشکل از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، شهردار شیراز، امام جمعه، استاندار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل دادیم و با برگزاری جلسات ماهیانه، قرارهایی می‌گذاریم و در این جلسات، پروژه‌های کلان شهر شیراز مثل مترو، آبرسانی به شهر شیراز، تالار مرکزی شهر، رودخانه خشک یا بیمارستان‌های بزرگ شیراز را پیگیری کرده و مشکلاتشان را حل می‌کنیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه خط دو متروی شیراز نقطه جنوبی شهر شیراز را به لحاظ جغرافیایی به نقطه شمالی شهر متصل می‌کند، اظهار کرد: این اتفاق به توسعه متوازن شهر شیراز کمک می‌کند و از طرفی چون آغاز این خط در کنار ورزشگاه پارس قرار گرفته با توجه به ورزش‌دوست بودن مردم شیراز، اتفاق خوبی است.

ایمانیه با بیان اینکه هفته پیش در خدمت وزیر ورزش و جوانان موضوع ورزشگاه پارس را مطرح کردیم، گفت: با کمک وزارت ورزش و جوانان قسمت‌های پایانی ورزشگاه را تکمیل خواهیم کرد و امیدواریم همزمان با افتتاح خط دو قطار شهری بتوانیم از ورزشگاه پارس هم به شکل کاملی بهره برداری کنیم.

او به بحث کمک وزارت کشور به ناوگان اتوبوس‌رانی شهر شیراز اشاره کرد و افزود: اگر رام‌های جدیدی را به قطار شهری شیراز اضافه کرده و بتوانیم بیشتر از مترو استفاده کنیم از میزان ترافیک شهری کاسته‌خواهد شد و از طرفی به سلامت جسمی، روحی و روانی مردم بسیار کمک خواهد شد.

استاندار فارس همچنین حاشیه شهر شیراز را موضوع قابل توجهی دانست که نیازمند توجه ویژه‌ای است و در این باره گفت: کمک به روستاهای حاشیه شهر شیراز و همچنین روستاهای استان پیشگیری از مهاجرت را به دنبال دارد و به نگرفتن حاشیه جدید کمک می‌کند که امیدواریم به آن توجه ویژه‌ای شود.