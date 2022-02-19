حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص کیفیت هوای تبریز میانگین ۲۴ ساعته گذشته روی عدد ۱۳۰ واحد بوده و هوا برای گروه‌های سنی حساس ناسالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی توصیه کرد شهروندان با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیت منجر به افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده و بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان در فضای باز حضور پیدا نکنند.

وی گفت: شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و هم‌چنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.