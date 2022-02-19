به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرمست شوشتری پیش از ظهر امروز شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونای خوزستان اظهار کرد: اکنون بیشتر بیماران به صورت سرپایی در بخش تریاژ درمان میشوند و در منزل به درمان خود ادامه میدهند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: در شبانه روز گذشته ۷ هزار مراجعه کننده به مراکز درمانی خوزستان گزارش شده که ۶ هزار و ۸۰۰ نفر به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.
وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۹۸ بیمار کرونایی در بیمارستانهای خوزستان بستری شدهاند، تصریح کرد: اکنون ۸۲۰ بیمار در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد ۵۶۰ نفر در بخشهای عادی و ۲۶۲ نفر در بخشهای ویژه تحت مراقبت قرار دارند.
سرمست شوشتری با بیان اینکه اکنون ۵۷ بیمار این توبهای در خوزستان وجود دارد که باید مراقبتهای لازم از آنها انجام شود، گفت: لازم است که مدیران ارشد استان علاوه بر تأمین تجهیزات نیز از مجموعه کادر بهداشت و درمان که شبانه روزی در حال تلاش هستند، حمایت روحی و کلامی داشته باشند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: مسئولان ارشد استان نسبت به برطرف کردن مشکلات کادر بهداشت و درمان اقدام کنند زیرا این موضوع باعث افزایش روحیه آنها و کیفیت خدمت رسانی را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه مراکز بهداشتی خوزستان واکسنهای متنوعی را در اختیار دارند که از شهروندان تقاضا میشود که هر چه سریعتر نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند، گفت: در حال حاضر ۱۴ شهرستان خوزستان در وضعیت قرمز، پنج شهرستان نارنجی و هشت شهرستان زرد کرونایی هستند.
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