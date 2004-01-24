ساخت و ساز با جديت دنبال مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر "، اين مقام آگاه در يادداشت خود كه براي خبرگزاري " مهر " ارسال كرده ، چنين آورده است:



دبير محترم سرويس فرهنگ و هنر خبرگزاري مهر

سلام عليكم

احتراما به اطلاع مي رساند قطعه زميني به مساحت 3 هزار و 930 مترمربع واقع در ضلع جنوب پارك دانشجو نبش كوچه شيرزاد، شامل 4 پلاك ثبتي است كه در تاريخ 01/07/1354 به تملك شهرداري تهران در آمده و سند رسمي آن نيز به نام شهرداري پايتخت به ثبت رسيده است.

شهرداري تهران براي رفاه حال همشهريان عزيز، طرح احداث پاركينگ طبقاتي به همراه يك مجموعه فرهنگي و مذهبي را در اين زمين به اجرا گذاشته است و عمليات ساخت و ساز نيز با جديت در حال انجام است.

موفق باشيد