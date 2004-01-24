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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۳۸

در واكنش به موضع گيري وزارت ارشاد نسبت به ساخت و ساز در پاركينگ تئاتر شهر

ساخت و ساز با جديت دنبال مي شود

ساخت و ساز با جديت دنبال مي شود

يك مقام آگاه در شهرداري تهران به صحبت هاي " سيد علي بجنوردي " مدير كل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد وضعيت حقوقي پاركينگ تئاتر شهر پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاري " مهر "، اين مقام آگاه در يادداشت خود كه براي خبرگزاري " مهر " ارسال كرده ، چنين آورده است:


دبير محترم سرويس فرهنگ و هنر خبرگزاري مهر
سلام عليكم

احتراما به اطلاع مي رساند قطعه زميني به مساحت 3 هزار و 930 مترمربع واقع در ضلع جنوب پارك دانشجو نبش كوچه شيرزاد، شامل 4 پلاك ثبتي است كه در تاريخ 01/07/1354 به تملك شهرداري تهران در آمده و سند رسمي آن نيز به نام شهرداري پايتخت به ثبت رسيده است.
شهرداري تهران براي رفاه حال همشهريان عزيز، طرح احداث پاركينگ طبقاتي به همراه يك مجموعه فرهنگي و مذهبي را در اين زمين به اجرا گذاشته است و عمليات ساخت و ساز نيز با جديت در حال انجام است.

موفق باشيد

 

کد مطلب 54280

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