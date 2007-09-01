این کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "پس از منتفی شدن ساخت فیلم "آن دیگری" به زودی ساخت فیلم "دوزخ، برزخ، بهشت" را به تهیه کنندگی سعید شاهسواری آغاز می کنم. این فیلم ساختاری اپیزودیک دارد و به رابطه آدم ها در جامعه امروز می پردازد. این هفته برای گرفتن پروانه ساخت این فیلم اقدام خواهم کرد."

میرباقری در بخش مسابقه یازدهمین جشن خانه سینما نیز با فیلم کوتاه "زیر پلک" حضور دارد. این فیلم که به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده، درباره مشکلات و مسائل جوانان امروز است و در آن لیلا زارع، حامد بیسادی و غفور صدر خسروی بازی می‌کنند.

این کارگردان سینما فیلم "روز برمی آید" را در نوبت اکران دارد که در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد. "ما همه خوبیم" دیگر فیلم میرباقری در مقام کارگردان است که با تحسین منتقدان مواجه شد.