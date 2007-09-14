استان کرمان الگوی دولت الکترونیک شناخته خواهد شد

علی اکبر صانعی در گفتگو با مهر اظهار داشت : طبق مصوبه هیئت دولت در زمینه پایلوت کردن کرمان به عنوان دولت الکترونیک ، این مصوبه درحال اجرایی شدن است .

وی تصریح کرد : با اجرایی شدن دولت الکترونیک و حذف بروکراسی اداری در وقت و هزینه مردم صرفه جویی خواهد شد .

صانعی خاطرنشان کرد : در حال حاضر ضرورت استفاده از دولت الکترونیک برای همگان مشخص شده است و مردم در این سیستم با استفاده از اینترنت، تلفن و پیام کوتاه تلفن همراه بسیاری از کارهای خود را بدون خارج شدن از منزل انجام دهند .

معاون پشتیبانی منابع استاندار بیان داشت: برای همراهی با علم روز دنیا باید از طریق امواج الکترونیک بسیاری از امور روزمره اداری و شخصی شهروندان صورت پذیرد به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این امر در حال انجام است .

وی یادآور شد : سیستم اتوماسیون اداری در استانداری کرمان و بین فرمانداری ها در حال انجام است و برای گسترش آن باید زیر ساخت های لازم توسط شرکت مخابرات استان فراهم شود .