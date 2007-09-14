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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۹

استان کرمان الگوی دولت الکترونیک شناخته خواهد شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی منابع استاندار کرمان گفت: با اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت استان کرمان به عنوان الگوی دولت الکترونیک شناخته خواهد شد.

علی اکبر صانعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت دولت در زمینه پایلوت کردن کرمان به عنوان دولت الکترونیک ، این مصوبه درحال اجرایی شدن است.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن دولت الکترونیک و حذف بروکراسی اداری در وقت و هزینه مردم صرفه جویی خواهد شد .

صانعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضرورت استفاده از دولت الکترونیک برای همگان مشخص شده است و مردم در این سیستم با استفاده از اینترنت، تلفن و پیام کوتاه تلفن همراه بسیاری از کارهای خود را بدون خارج شدن از منزل انجام دهند.

معاون پشتیبانی منابع استاندار بیان داشت: برای همراهی با علم روز دنیا باید از طریق امواج الکترونیک بسیاری از امور روزمره اداری و شخصی شهروندان صورت پذیرد به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این امر در حال انجام است.

وی یادآور شد: سیستم اتوماسیون اداری در استانداری کرمان و بین فرمانداری ها در حال انجام است و برای گسترش آن باید زیر ساخت های لازم توسط شرکت مخابرات استان فراهم شود.

معاون پشتیبانی منابع استاندار اظهار داشت: ستاد راهبردی و کمیته های فنی دولت الکترونیک در استان کرمان تشکیل شده است و در این زمینه الگوهایی به دستگاه ها فرستاده شده است.

کد مطلب 542829

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