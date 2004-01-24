پنجم بهمن ماه در دفاع مقدس

5 بهمن

1359

چند فروند هواپيماي مهاجم عراقي آبادان را بمباران كردند .

3 روستا در كردستان از لوث وجود ضد انقلاب پاكسازي شد .

حمله هوايي و زميني دشمن به مناطق مرزي مريوان در هم شكست .

1360

فرمانده سپاه منطقه خوزستان : به زودي حمله گسترده و كوبنده اي را بر عليه ارتش عراق انجام خواهيم داد .

الوطن چاپ كويت : ايران بايد حقوق حقه ملت و رژيم عراق را به رسميت بشناسد .

1361

اجراي آتش توپخانه و بمباران در آبادان توسط دشمن موجب شهادت 24 نفر از مردم بيدفاع اين شهر شد .

عمليات چريكي و ايذايي سپاه پاسداران در جبهه نوسود و مريوان باعث وارد آمدن خساراتي بر دشمن بعثي شد .

نيروهاي خودي با عناصر حزب دمكرات و ديگر گروههاي ضد انقلاب در كردستان درگير شدند .

تحريم اقتصادي و تسليحاتي ايران توسط آمريكا در سخنان رئيس جمهوري امريكا ، معاون وي و دبير كل سازمان ملل.

1363

رژيم عراق در خليج فارس به دو كشتي حمله كرد .

هاشمي رفسنجاني : هيچ چيزي جز نابودي صدام و حزب بعث نمي تواند ملت را راضي كند .

1364

پادگان "درلوك" در عمق 100 كيلومتري خاك عراق بمباران شد .

ميدل ايست : انگلستان همچنان در جهت گسترش روابط بازرگاني خود با عراق تلاش مي كند .

25 مسافر يك اتوبوس در حمله هوايي عراق به حومه گناوه شهيد و مجروح شدند .

1365

در ادامه عمليات كربلاي 5 ، بيش از 1300 دستگاه خودرو نظامي و غير نظامي دشمن شد .

مير حسين موسوي : ما جنگ را تا بازپس گيري حقوق خود ادامه مي دهيم .

يك هيأت از سوي صليب سرخ از اردوگاه اسراي ايراني در بغداد بازديد كرد .