پنجم بهمن ماه در دفاع مقدس

5 بهمن
1359
چند فروند هواپيماي مهاجم عراقي آبادان را بمباران كردند .
3 روستا در كردستان از لوث وجود ضد انقلاب پاكسازي شد .
حمله هوايي و زميني دشمن به مناطق مرزي مريوان در هم شكست .
1360
فرمانده سپاه منطقه خوزستان : به زودي حمله گسترده و كوبنده اي را بر عليه ارتش عراق انجام خواهيم داد .
الوطن چاپ كويت : ايران بايد حقوق حقه ملت و رژيم عراق را به رسميت بشناسد .
1361
اجراي آتش توپخانه و بمباران در آبادان توسط دشمن موجب شهادت 24 نفر از مردم بيدفاع اين شهر شد .
عمليات چريكي و ايذايي سپاه پاسداران در جبهه نوسود و مريوان باعث وارد آمدن خساراتي بر دشمن بعثي شد .
نيروهاي خودي با عناصر حزب دمكرات و ديگر گروههاي ضد انقلاب در كردستان درگير شدند .
تحريم اقتصادي و تسليحاتي ايران توسط آمريكا در سخنان رئيس جمهوري امريكا ، معاون وي و دبير كل سازمان ملل.
1363
رژيم عراق در خليج فارس به دو كشتي حمله كرد .
هاشمي رفسنجاني : هيچ چيزي جز نابودي صدام و حزب بعث نمي تواند ملت را راضي كند .
1364
پادگان "درلوك" در عمق 100 كيلومتري خاك عراق بمباران شد .
ميدل ايست : انگلستان همچنان در جهت گسترش روابط بازرگاني خود با عراق تلاش مي كند .
25 مسافر يك اتوبوس در حمله هوايي عراق به حومه گناوه شهيد و مجروح شدند .
1365
در ادامه عمليات كربلاي 5 ، بيش از 1300 دستگاه خودرو نظامي و غير نظامي دشمن شد .
مير حسين موسوي : ما جنگ را تا بازپس گيري حقوق خود ادامه مي دهيم .
يك هيأت از سوي صليب سرخ از اردوگاه اسراي ايراني در بغداد بازديد كرد .
نظر شما