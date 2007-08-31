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۹ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۵۹

آثار دیلتای به زبان فارسی ترجمه می‌شوند

آثار دیلتای به زبان فارسی ترجمه می‌شوند

منوچهر صانعی مجموعه آثار دیلتای از فیلسوفان جنبش نوکانتی را به زبان فارسی ترجمه می‌کند که این آثار از سوی انتشارات ققنوس منتشر خواهند شد.

منوچهر صانعی در خصوص ترجمه آثار دیلتای به خبرنگار مهر گفت: دیلتای به عنوان بزرگترین فیلسوف نحله ای است که در نیمه  دوم قرن نوزدهم با جنبش نو کانتی که روایت جدیدی از آرای کانت داشتند، معروف شد.

وی افزود: آثار او مشتمل بر 26 جلد قطور است که در زبان آلمانی یک گزیده 6 جلدی از آن تهیه شده است که هر جلد آن حدود 450 تا 500 صفحه است . این گزیده به زبان انگلیسی ترجمه شده است که من آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه می‌کنم چون به دلایل اقتصادی دسترسی به اصل آلمانی آن برایم مقدور نبود.

منوچهر صانعی در حال حاضر ترجمه جلد اول این مجموعه را رو به اتمام دارد که تا مهر ماه سال جاری به ناشر (ققنوس) تحویل خواهد داد.

کد مطلب 542848

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