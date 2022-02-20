ثبت ۴۵ میلی متر بارندگی در «لومار» استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که در سطح استان مستقر است بارش‌های موثر و خوبی را در سطح استان داشته است.

وی افزود: تا به این لحظه در مرکز شهر ایلام ۲۲ میلی متر بارش ثبت شده است.

وی تصریح کرد: بیشترین بارش‌ها برای شهر لومار با ۴۵.۳ میلی متر و کمترین بارش برای مهران با ۴ میلی متر بوده است.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: این سامانه بارشی تا اوایل فردا در سطح استان می‌تواند فعالیت بارشی داشته باشد، این فعالیت می‌تواند به صورت وزش باد شدید، بارش باران، رعد و برق و در مناطق مستعد تگرگ خواهد بود.

رستمی اضافه کرد: هر چند برای مناطق شمالی استان انتظار این است که از اواسط امروز از شدت بارش‌ها کاسته شود اما بقیه نقاط با احتمال اینکه بارش‌ها تا اوایل فردا تقویت شود وجود دارد.

وی گفت: انتظار داریم از فردا تا روز پنجشنبه جو استان پایدار خواهد بود.