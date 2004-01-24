ده فيلم بلند ايراني در بخش ميهمان جشنواره بين المللي فيلم فجر

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي بيست ودومين جشنواره بين المللي فيلم فجر ، از بين فيلم هايي كه متقاضي حضور در بخش ميهمان بوده اند ، يازده فيلم به شرح زير انتخاب شدند:

1- مشت بر پوست ( محسن محسني نسبت ، محمدرضا عالي پيام ) 2- داستان ناتمام (حسن يكتا پناه) 3- من ونگين دات كام (حسين قناعت ) 4- سيزده گربه روي شيرواني (علي عبدالعلي زاده) 5- ملاقات با طوطي (عليرضا داودنژاد ) 6- كودك شاعر (اميرقاسم راضي) 7- چند تار مو (ايراج كريمي ) 8- بوتيك (حميد نعمت الله ) 9- كنار رودخانه (عليرضا اميني ) 10- الهه زيگورات (رحمان رضايي.

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