بخشنامه «ممنوعیت تعطیلی کلی و سراسری مدارس» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه «ممنوعیت تعطیلی کلی و سراسری مدارس و مراکز آموزشی» را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

با توجه به تأکیدات رئیس جمهور در ستاد ملی کرونا مبنی بر «تلاش مسئولان کشور برای مدیریت هوشمندانه بیماری کرونا و تداوم فعالیت‌های دستگاه‌ها و حوزه‌های اجتماعی و ایجاد امید و نشاط در مردم» و تأکید وزیر کشور مبنی بر «عدم اختیار استانداران برای تعطیلی همه مدارس»، از سوی معاونت تربیت بدنی و سلامت، بخشنامه ممنوعیت تعطیلی سراسری و کلی مدارس جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، تعطیلی کلی و سراسری مدارس ممنوع است، اما ستادهای استانی در این خصوص اختیار دارند بر اساس شدت بیماری و درگیری ابتلاء به کرونا، به صورت منطقه‌ای و شهرستانی، مدارس و مراکز آموزشی را تعطیل و محدودیت‌های دیگر را برقرار نمایند.