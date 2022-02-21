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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۴۵

از سوی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش؛

بخشنامه «ممنوعیت تعطیلی کلی و سراسری مدارس» ابلاغ شد

بخشنامه «ممنوعیت تعطیلی کلی و سراسری مدارس» ابلاغ شد

معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه «ممنوعیت تعطیلی کلی و سراسری مدارس و مراکز آموزشی» را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه «ممنوعیت تعطیلی کلی و سراسری مدارس و مراکز آموزشی» را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

با توجه به تأکیدات رئیس جمهور در ستاد ملی کرونا مبنی بر «تلاش مسئولان کشور برای مدیریت هوشمندانه بیماری کرونا و تداوم فعالیت‌های دستگاه‌ها و حوزه‌های اجتماعی و ایجاد امید و نشاط در مردم» و تأکید وزیر کشور مبنی بر «عدم اختیار استانداران برای تعطیلی همه مدارس»، از سوی معاونت تربیت بدنی و سلامت، بخشنامه ممنوعیت تعطیلی سراسری و کلی مدارس جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، تعطیلی کلی و سراسری مدارس ممنوع است، اما ستادهای استانی در این خصوص اختیار دارند بر اساس شدت بیماری و درگیری ابتلاء به کرونا، به صورت منطقه‌ای و شهرستانی، مدارس و مراکز آموزشی را تعطیل و محدودیت‌های دیگر را برقرار نمایند.

کد مطلب 5429031
علی قدمی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      9 0
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      همین کارا میکنید روزی 200 نفر میمیرند
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      کافیه این حضوری غیر حضوری هنوز داریم کشته می دیم کرونا و رعایت همه چی تو این گرونی کافی نیست با روح و روان خانواده ها هم بازی می کنید اگه آموزش مهم بود که زودتر باید به فکر می افتادید نه الان .دبستانی های واکسن نزده که مثلا توصیفی هر روز دارن آزمون می دن دبیرستانی ها رو هم یه جور دیگه اسیر کردید
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مریضی زیاده سیستان و بلوچستان مدارس بازکردی

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