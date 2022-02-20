۶۰میلیارد ریال بسته معیشتی در کهگیلویه و بویراحمدتوزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عباسی بعدازظهر یکشنبه در نشست با مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: همچنین لوازم التحریر نیز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال بین دانش آموزان مناطق محروم استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه ۸۵ هزار دانش آموز عضو عادی و فعال بسیج دانش آموزی استان هستند، گفت: با توجه به شیوع کرونا برای تقویت و جبران عقب ماندگی‌های آموزشی در مدارس ۳۰ منطقه در استان با همکاری بسیج فرهنگیان، خدمات آموزشی رایگان به این دانش آموزان ارائه می‌شود.

عباسی اعتبار اولیه برای آموزش در این مناطق را ۵۵۰ میلیون ریال، عنوان کرد و گفت: طرح اعتلای بسیج فرهنگیان با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد مؤمن و انقلابی نیز در استان در حال اجرا است و اکنون ۲۰۰ گروه جهادی فعال دانش آموزی و فرهنگی در استان فعالیت می‌کنند.