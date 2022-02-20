به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه یکشنبه در چهارمین جلسه شورای مسکن در محل استانداری زنجان، گفت: باید مسکن خوب برای مردم در استان ساخته شود.

وی به پراکندگی محل‌های پروژه‌های مسکن در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: این پروژه‌ها برای اینکه شهرداری‌ها متولی این مناطق را برعهده بگیرند باید دقیق‌تر بررسی شود.

استاندار زنجان به اهمیت برگزاری این نوع جلسات اشاره کرد و گفت: خروجی جلسات مسکن باید مفید باشد چراکه اتفاقات مهمی در حوزه مسکن استان اتفاق خواهد افتاد.

افشارچی تاکید کرد: احداث مسکن فقط ابنیه نیست، بلکه زیرساخت‌ها و پیوست‌های دیگر فرهنگی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها باید تامین شود، ابراز کرد: باید به نحوی کار کنیم که تمامی دستگاه‌های خدمات رسانی و سرویس دهنده در این مناطق بتوانند به خوبی خدمات دهند.

استاندار زنجان گفت: در این پروژه‌ها باید به نحوی کار کرد تا این واحدهای مسکونی جای خوبی برای زندگی باشد و یک چهار دیواری نباشد.

افشارچی با بیان اینکه بخشی از آورده صندوق در قانون جهش تولید مسکن از محل فروش زمین‌هایی که در اختیار اداره کل مسکن و شهرسازی قرار گرفته اعلام شده است، افزود: باید تمامی دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها داشته باشند و برای اجرای مطلوب آن دقیق‌تر وارد عمل شوند.