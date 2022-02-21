کلاف سردرگم ترافیک شهر بابل/ لزوم تدوین طرح جامع ترافیکی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، نبود زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل سبب شده تا ترافیک دمل چرکین و درد کهنه شهر بارفروش بابل شود و شهروندان آن سال‌ها با این معضل و مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

اجرای پروژه‌های مختلف شهری و بین شهری نیز نتوانسته تاکنون بابل را از معضل ترافیک خارج کند و این معضل ریشه دیرینه ای در منطقه دارد. اگرچه سابقه و تاریخچه ترافیک در ایران به ۱۰۷ سال پیش با ورود اولین اتومبیل به کشور برمی گردد اما در بابل، گره ترافیک از زمانی که این شهر بارفروش نام داشت، پرکلاف بوده است.

طی ادوار گذشته مدیریت شهری بابل تلاش کرد با اجرای پروژه‌هایی نظیر پل‌های روگذر در ایستگاه آمل و میدان کشوری راه حل های زودگذر و مقطعی برای برون رفت از گره ترافیک طراحی کنند اما گذشت زمان، اثرات این طرح‌های مقطعی را باطل کرد و هر روز کلاف ترافیک، پرگره می‌شود.

از چندی پیش طرح ترافیک جدید برای التیام درد کهنه ترافیک شهری در بابل اجرا شد، محمد یکی از رانندگان تاکسی در بابل که ۱۸ سال در محدوده میدان کارگر تا حمزه کلاً فعالیت می‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدام در مسیر پرترافیک با گاز و نیش ترمز درگیر هستیم و پایمان همواره روی کلاج و ترمز است.

مدام در مسیر پرترافیک با گاز و نیش ترمز درگیر هستیم و پایمان همواره روی کلاج و ترمز است

وی با اشاره به معضل پارک‌های دوبله اظهار داشت: هرچند کرونا ضربه اقتصادی بزرگی به ما زده و باعث شده بسیاری از سرویس مدارس و مسافران دانش آموز خود را از دست دهیم و حجم بار ترافیکی را روان تر کرده است اما همچنان معضل خودروهای شخصی تک سرنشین که بر بار ترافیک می‌افزاید، معضل شده است.

وی با عنوان اینکه تردد خودروهای تک سرنشین معضل اجتماعی بزرگی است، ادامه داد: نبود فرهنگ درست استفاده از خودرو باعث شده که حجم ترافیکی روز به روز افزایش یابد و بار ترافیکی در روزهای بارانی سنگین‌تر می‌شود.

علیرضا که به عنوان راننده اسنپ در شهر کار می‌کند، نیز با اظهار اینکه ترافیک هر روز بدتر و سنگین‌تر از روز قبل می‌شود، افزایش تولید خودرو و از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده را از جمله مشکلات و مسائل مطرح می‌کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود ماشین‌های فرسوده و تردد بیش از اندازه خودروهای تک سرنشین و رعایت نکردن قوانین توسط همشهریان از جمله معضلات ترافیکی در شهرستان بابل است و بیشترین مشکل در ترافیک ناشی از پارک دوبل خودروها است.

تردد خودروهای تک سرنشین و شخصی در خیابان‌های و معابر باریک شهر بابل به همراه توقف‌ها و پارک دوبل در مناطق مختلف سبب شده تا شهروندان بابلی بیش از هر زمانی از ترافیک خسته باشند، قربانعلی ولی زاده فرماندار شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رعایت نکردن حق شهروندی راننده‌ها اظهار داشت: جاده‌های درون شهری شریان‌های ارتباطی هستند و عبور و مرور افراد باید از طریق حمل و نقل عمومی صورت گیرد اما متأسفانه بها ندادن به این موضوع و برخی از عادت‌های بد مانند گشت زدن‌های بی هدف در شهر از جمله دلایل افزایش ترافیک است.

وضعیت حمل و نقل عمومی در بابل بد است

وی ادامه داد: مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد، وضعیت بد حمل و نقل عمومی درون شهری است که توجه و نظارت بیشتری را می‌طلبد تا در زمان‌های خاص مانند ایام نوروز و روزهای بارانی به علت دربستی رفتن تاکسی‌ها، ایستگاه‌های تاکسی خالی از ماشین نباشد و مسافران به علت نبود خودرو از خودروهای شخصی استفاده کنند.

وی نبود پارکینگ طبقاتی در شهرستان از دیگر چالش‌های فراروی است و باید در آینده نزدیک برای این مشکل راه حلی اندیشیده شود و در ایام بارانی به علت آبگیری بعضی از مسیرها مسدود شده و باعث افزایش حجم ترافیکی در شهرستان می‌شود که باید شهردار و شورای شهر این موضوع را مدیریت کنند.

آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های زیست محیطی در کلان شهرها در سال‌های اخیر، سلامت بسیاری از شهروندان را به خطر انداخته است و این معضل در بابل نیز رو به افزایش است. حیدری رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابل نیز با بیان اینکه رشد سریع شهرها، افزایش روز افزون تعداد وسایل نقلیه، و نیاز به تردد برای رفع نیازها، باعث آلودگی در شهرها و کلانشهرها شده است، افزود: آلاینده‌هایی که در اثر ترافیک وارد اتمسفر می‌شوند باعث آسیب به محیط زیست شهرستان می‌شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار اجرای طرح‌های جامع برای کاهش ترافیک و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی شد.

نبود طرح جامع ترافیکی در شهرستان بابل

یاسر ابراهیمی رئیس راه و ترابری شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبود طرح جامع ترافیکی در شهرستان بابل گفت: بابل یکی از شهرهای مسیر گذر در استان به شمار می‌رود و متأسفانه از طرح جامع ترافیکی برخوردار نیست و سال‌های گذشته نیز به این موضوع توجه نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: از جمله معضلات دیگری که باعث ترافیک در این شهرستان شده وجود راه‌هایی است که سالیان قبل احداث شده و در آن محلی برای تردد عابران پیاده تعریف نشده است و امیدواریم در این دوره اعضای شورای ترافیک این مسئله را حل و طرح‌های ترافیک را بومی سازی کنند.

تدوین طرح جامع ترافیکی و ایجاد گذرگاه امن با نرده‌های محافظ ترافیکی، کنترل پارک‌های خیابانی، توسعه پارکینگ طبقاتی، اعمال محدودیت‌های عبور و مرور، یکطرفه کردن خیابان‌ها، خط کشی و آسفالت رنگی از راهکارها برای کاهش معضل ترافیک بوده که باید در دستور متولیان شهری قرار گیرد.