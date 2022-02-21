بارش برف و باران در گلستان/احتمال اختلال در تردد جاده ای

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی که از شامگاه یکشنبه وارد گلستان شده در ابتدا اثرات خود را با پدیده مه غلیظ و افزایش ابر نشان داد و سپس شاهد بارش های خوب و موثر بودیم که امروز هم بر شدت ناپایداری ها افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: امروز در تمام نقاط استان شاهد بارش خواهیم که در ارتفاعات بارش ها به صورت برف است.

داداشی گفت: با توجه به ریزش برف و پدیده مه در ارتفاعات اختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نیست لذا رانندگان تمهیدات لازم را پیش بینی کنند.

وی اضافه کرد: این سامانه بارشی شامگاه دوشنبه از آسمان استان عبور خواهد کرد و جو موقتاً پایدار خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان بیان کرد: روز چهارشنبه موج کوتاهی از فراز استان عبور خواهد کرد و باعث ناپایداری‌هایی در برخی از نقاط استان خواهد شد.

به گفته داداشی این سامانه روز پنج شنبه استان را ترک خواهد کرد و جو پایدار می‌شود.

وی عنوان کرد: انتظار ما این است که طی روزهای پنجشنبه و جمعه به علت پایداری و تقویت جریانات جنوبی دمای هوا هم به صورت محسوس افزایش یابد.