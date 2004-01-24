صدور منع تعقيب براي سه نشريه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مدعي العموم به اتهام استفاده ابزاري از تصاوير كيفرخواستي عليه علي اكبر باقريان مدير مسئول هفته نامه "ماهان" صادر كرده بود كه بازپرس حسينيان به دليل كافي ندانستن مستندات و دلايل موجود در كيفر خواست صادره قرار منع تعقيب براي باقريان صادر كرده است.

همچنين برپايه اين گزارش، بازپرس حسينيان در مورد مدير مسئول دو نشريه "نيكي" و "پيرامون" كه مدعي العموم با صدور كيفرخواستي آنها را به انتشار مطالب خلاف عفت عمومي و استفاده ابزاري از تصاوير متهم كرده بود آنها را مجرم نشناخت و قرار منع تعقيب صادر كرد.